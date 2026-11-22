사진=텐아시아DB, 유튜브 'TEO 테오'

사진=유튜브 'TEO 테오'

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가수 서인영이 재혼을 앞두고 갑작스러운 임신 질문에 손사래를 쳤다.21일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '산독기식 걸스 토크 인영의 똥배'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 서인영은 홍진경, 이선빈, 이연과 등산에 나서기 전 식당에 들렀다. 식사 도중 서인영은 "라면은 안 먹은 지 8개월도 넘었다. 근데도 배가 안 빠진다"며 고민을 털어놨다.홍진경은 "네 입으로 분명히 들어가는 게 있을 거다"라고 받아쳤다. 서인영은 처음엔 손사래를 쳤지만, 대화 중 술 얘기가 나오자 "아"라며 수긍하는 듯한 반응을 보였다.서인영은 자신의 배를 가리키며 직접 만져보라고 했다. 홍진경은 서인영의 배에 손을 댄 뒤 귀엽다고 말하다가 갑자기 "잠깐만"이라며 멈칫했다.홍진경이 임신을 의심하자 서인영은 "진짜 아니다. 그럴 리가 없다"고 곧바로 부인했다. 홍진경은 "그냥 나온 배가 아니다. 검사해 봐라"며 등산을 앞둔 서인영에게 몸 상태를 확인해 보라고 말했다.서인영은 거듭 임신 가능성을 부인하다가 연인과의 스킨십이 오래전 일이라는 취지로 답했다. 뱃살 고민에서 시작된 대화는 서인영의 답변에 출연진이 웃음을 터뜨리면서 마무리됐다.네 사람이 출연하는 '산독기 프로젝트'는 지난 20일 넷플릭스에서 전편 공개됐다. 홍진경과 서인영, 이선빈, 이연이 도시에서 쌓인 독기를 털어내기 위해 대자연으로 떠나는 여행 예능이다.한편 서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했으나 이듬해 합의 이혼했다. 오는 12월 26일에는 6세 연상인 콘텐츠 기업 엔피(NP) 최지훈 대표와 재혼할 예정이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr