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이미지 크게보기 사진 = tvN '100일의 거짓말'

'100일의 거짓말' 김현주가 송지효의 딸 김유정을 눈앞에 두고도 알아보지 못했다.21일 방송된 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 13회에서는 사토 신이치(진선규 분)의 섬뜩한 협박 앞에서 서로를 붙잡은 유소란(김현주 분)과 이가경(김유정 분)의 모습이 담겼다.사토 신이치는 죽은 조선인 아내가 구국단의 밀정이었다는 충격적인 진실을 내뱉었다. 이어 이가경의 턱을 거칠게 움켜쥐고 "5일 주겠다. 유필립과 그의 처가 구국단이라는 증거를 가져와. 만약 가져오지 못한다면 너부터 잡아다 죽일 거다"라며 등골을 서늘하게 했다.충격에 휩싸인 이가경은 유소란을 찾아가 "하나코 엄마 구국단이 죽였냐"고 몰아붙였다. 흔들리던 유소란은 끝내 부정하지 못했고, 하나코를 지킨 이유로 "사토의 아이가 아닌 내가 밀정으로 보낸 그 사람의 아이"라며 감춰온 진실을 드러냈다.유소란은 과거 자신이 보낸 밀정의 딸이 외롭게 생을 마감했다고 여기며 괴로워했다. 그 딸이 바로 눈앞의 이가경이라는 사실은 꿈에도 모른 채였다.유소란은 이가경에게만은 같은 비극이 반복되지 않기를 바라는 간절한 마음을 내비쳤다.이가경은 "저는 아줌마를 믿기로 했다. 아줌마가 절 못 믿어도 상관없다. 전 아줌마에게 걸었다"며 끝내 눈물을 터뜨렸다. 유소란은 그런 이가경을 와락 끌어안으며 "나도 너 믿어"라고 화답해 뭉클함을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr