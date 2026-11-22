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이미지 크게보기 사진 = MBC '라이어'

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'라이어' 유연석이 9명 성범죄 혐의로 공개수배됐다.21일 방송된 MBC 금토드라마 '라이어'에서는 마약 혐의를 벗은 민준호(유연석 분)와 그의 범행 증거를 쫓는 강지선(서현진 분)의 모습이 그려졌다.체포 3개월 뒤, 증거 불충분으로 풀려난 민준호는 꽃다발을 든 여성과 함께 강지선과 김남우(남윤호 분)의 데이트 장소에 나타났다. 김남우는 "버젓이 GHB를 구매하는 사진이 나왔는데도 무혐의라니"라며 어이없어했고, 강지선은 "아무리 애를 써도 언제나 민준호가 이겨요"라고 말했다.민준호의 여자친구까지 찾아간 강지선에게 민준호는 "유미 만난 거 들었어. 대체 언제까지 날 쫓아다닐 거야?"라며 전화를 걸었다. 강지선이 "네가 잡힐 때까지 난 절대로 포기 안 해"라고 맞받자, 민준호는 "그날 밤 생각나? 좋았는데 또 보자고"라며 과거 피해를 입에 올렸다.민준호의 지시로 정신병원에 갇힌 강지선은 집중관리실로 옮겨지기 직전 의식을 되찾았다. 자신을 제압하려는 남성들에게 맞서며 필사적으로 병원을 빠져나왔다.강지선은 박중현(오동민 분)의 도움으로 민준호의 어머니가 머무는 곳에 들어갔지만 곧 정체가 탄로났다. CCTV로 이를 알아챈 민준호는 요양사에게 "내가 갈 때까지 절대로 집 밖으로 내보내면 안 돼요"라고 지시한 뒤 들이닥쳤고, 강지선은 민준호가 도착하기 전 집 안을 수색하던 중 은밀하게 감춰진 태블릿PC를 찾아냈다. 증거가 될 만한 물건을 손에 넣은 강지선은 곧바로 현장을 벗어났다.태블릿PC를 열어본 강지선은 2022년부터 2026년까지 연도별로 나뉜 자료를 확인했다. 경찰은 "아홉이에요. 기술팀 얘기로는 아홉 명이랍니다"라며 "민준호 이번엔 확실히 감옥 갈 거다"라고 말했다. 강지선은 "이제 정말 끝났네요"라며 주저앉아 눈물을 쏟았다.다음 회 예고편에는 "끝날 때까지 끝난 게 아니다"라는 대사와 함께 김남우가 경찰에게 취조를 받으며 용의자 중 한 명으로 지목되는 모습이 담겼다.강지선은 "민준호를 죽이고 싶어하는 사람이 많았다"고 말했고, 형사(최대훈 분)는 "누가 민준호를 죽였을까요?"라고 물었다. 이어 강지선은 "민준호를 죽음으로 몰아간 건 그 자신이다"라고 말해 다음 전개에 대한 궁금증을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr