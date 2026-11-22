배우 노윤서가 2년 만에 스크린으로 돌아왔다. / 사진제공=쇼박스

배우 노윤서가 2년 만에 스크린으로 돌아왔다. / 사진제공=쇼박스

배우 노윤서가 2년 만에 스크린으로 돌아왔다. 그는 영화 '폭설'에서 배우 김윤석, 구교환과 호흡을 맞추며 새로운 연기 변신에 나섰다.지난 18일 개봉한 영화 '폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역에서 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 이야기를 그린 미스터리 드라마다. 퇴직을 앞둔 역장 갑수(김윤석 분)와 새로 부임한 후임 현택(구교환 분)이 서로를 의심하며 사건의 진실을 추적하는 과정을 담았다.노윤서는 설오파출소에 새로 부임한 양순경 역을 맡았다. 양순경은 사건 현장에서 갑수와 현택을 마주하고 두 사람의 상황을 살피는 인물이다. 속내를 쉽게 짐작하기 어려운 태도로 극에 긴장감을 더한다.극 중 노윤서는 감정을 직접적으로 표현하기보다 눈빛과 표정, 차분한 말투로 인물의 심리를 전달한다. 특히 현택에게 질문을 건네는 장면에서는 상대를 경계하는 시선과 절제된 태도로 두 사람 사이의 미묘한 분위기를 형성한다.노윤서의 영화 출연은 2024년 개봉한 '청설' 이후 약 2년 만이다. 그는 스크린 복귀에 앞서 드라마와 예능을 오가며 활동을 이어왔다. 올해 넷플릭스 시리즈 '동궁'에서는 첫 판타지 사극에 도전해 액션 연기와 감정 표현을 선보였다. 이어 지난 달까지 방송된 tvN 예능프로그램 '언니네 산지직송3'에 출연해 배우로서의 모습과는 다른 일상을 공개했다. 출연진과 함께 일손을 보태고 꾸밈없는 입담을 선보이며 친근한 분위기를 자아냈다.노윤서는 방송에서 직접 벽화를 그리며 미술 전공자의 면모를 보여줬다. 선화예술고등학교 미술과를 졸업한 그는 이화여자대학교 서양화전공에 진학한 이력을 갖고 있다. 전공을 살려 그림을 완성하는 모습으로 출연진의 관심을 키웠다. 이후 노윤서는 '폭설'을 통해 다시 배우로서 관객들과 만나고 있다. 예능에서 미술 실력을 발휘했던 그는 이번 작품에서 속내를 알 수 없는 경찰관을 연기하며 색다른 모습을 보여줬다.노윤서는 2026년 한 해 동안 '동궁', '언니네 산지직송3', '폭설'에 출연하며 드라마와 예능, 영화를 넘나드는 활동을 이어갔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr