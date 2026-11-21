이미지 크게보기 '나 혼자 산다' 김신영이 세입자 생활 속 논란을 원천 차단했다. / 사진 = MBC '나 혼자 산다'

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'나 혼자 산다' 김신영이 세입자 생활 속 논란을 원천 차단했다.20일 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다' 674회에서는 김신영이 옷 염색에 나섰다. 김신영이 커다란 대야를 들고 나오자 무지개 회원들은 김장이라도 하려는 거냐며 궁금해했다.이에 김신영은 "항상 마음에 걸린 4개의 옷이 있다. 하얀 옷인데 십여 년이 돼 누리끼리해졌다"며 "너무 하얗고 한정판이었어서 염색을 해보자 했다"고 이유를 밝혔다.염색은 화장실 대야에서 무난하게 끝났지만, 남은 염료물이 골칫거리였다. 김신영이 "화장실에 버려도 되나?"라며 망설이자 무지개 회원들도 "저거 어떻게 버리지?"라며 함께 걱정했다.하지만 물이 담긴 대야는 생각보다 무거웠다. 김신영이 번쩍 들어 올리려다 실패하자 기안84는 "저거 바닥에 쏟으면 난리난다"며 마음을 졸였다.결국 김신영은 대야 밑에 발배트를 깔고 끌어서 옮기는 방법을 택했다. 문에 걸리는 고비를 넘긴 그는 무사히 주방에 도착했다.김신영이 대야를 들어 올려 싱크대에 물을 붓자 전현무는 "배로 올렸다"며 놀라워했고, 코드쿤스트는 "나 이거 '피지컬 100'에서 봤는데"라고 놀렸다. 물을 비운 김신영은 혹시 모를 논란을 의식한 듯 "천연 염료라 저렇게 버려도 괜찮다"고 강조했다.김신영은 염료물을 버리는 곳을 화장실 대신 주방으로 선택한 이유에 대 "생각해보니까 사실 제 집이 아니니까 자칫 잘못했다가 욕조를 갈아드릴 수 있는 이슈가 생길 수 있겠더라. 절대 안 된다"며 "생각해보니 주방 쪽이 유일하겠다 했다"고 털어놨다.그러자 기안84는 "내 집이면 맘대로 했을 텐데"라며 아쉬움을 드러냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr