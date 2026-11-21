사진=JTBC '아는형님'

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'아는 형님' 우주소녀 다영이 초등학생 때부터 하이힐을 신고 연습했다고 밝혔다.21일 방송된 JTBC 예능 '아는 형님'은 '러닝 특집'으로 시스타 출신 소유가 일일 형님으로 나섰고 션, 강재준, 오하영, 다영이 게스트로 출연했다.이날 다영은 출연진을 둘러보며 "내가 진짜 좋아하는 사람이 여기 있어"라고 말했다. 강호동이 과거 함께 방송했던 인연을 떠올리며 "다영이는 나랑 절친이야"라고 나서자, 다영은 "소유 언니야"라고 답했다.다영은 소유와 같은 제주도 출신이자 스타쉽엔터테인먼트 후배라는 공통점을 짚으며 "제가 퓨처 시스타였다"고 말했다. 우주소녀 활동과는 다른 콘셉트의 솔로곡 'body'로 1위를 차지한 다영은 소유와 같은 소속사에서 연습하던 시절도 떠올렸다.다영은 "제가 초등학생 때 연습생을 할 때부터 하이힐을 신고 다녔다"고 밝혀 출연진을 놀라게 했다. 소유는 "스타십은 무조건 하이힐 12cm짜리를 신고 다녔다"며 "그래서 우리는 무대에서 힐을 신고 춤을 추는 게 안 힘들었다"고 설명했다.시스타는 활동 당시 통굽 하이힐을 신고 힘 있는 안무를 소화했다. 소유와 다영은 연습생 때 익힌 워킹을 나란히 선보이며 이른바 '비욘세 걸음'을 재현했다.다영이 소유를 롤모델로 꼽자 서장훈은 다른 방송에서 이효리를 롤모델이라고 했던 일을 짚었다. 다영은 "다 장점들이 있는 거니까 한 사람만 고집하면 안 돼"라고 답했다.서장훈이 이효리 앞에서는 이효리만 보고 컸다고 하지 않았느냐고 다시 묻자, 다영은 "내가 살아가는 방법이야"라며 "나도 살아야지"라고 덧붙였다.오하영도 다영이 연습생 때 에이핑크를 보고 자랐다고 말한 적이 있다며 대화에 끼어들었다. 김영철이 지누션은 어떠냐고 묻자 다영은 이번에도 "내 롤모델이야"라고 답해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr