사진=텐아시아DB

사진=MBC '놀면 뭐하니?'

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'놀면 뭐하니?'고경표가 음주운전 논란으로 통편집된 가운데, 효연과 유노윤호가 와일드카드로 합류했다.21일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 '95 MBC 서울가요제' 무대를 준비하며 새로운 참가자들을 만나는 모습이 그려졌다.이날 멤버들은 곽범과 투어스 도훈의 무대를 완성할 파트너를 찾기 위해 모였다. 곽범은 철이와 미애의 '너는 왜', 도훈은 듀스의 '나를 돌아봐' 무대를 준비하고 있었다.먼저 곽범의 파트너로 소녀시대 효연이 등장했다. 하하와 허경환이 섭외한 효연은 최근 프로젝트 유닛 '효리수' 활동으로 바쁜 일정을 소화하고 있었다.효연은 "해외 스케줄이 좀 많았다. 싱가포르, 파리, 대만 갔다가 한국 안 들리고 쭉 찍고 왔다"고 근황을 밝혔다. 출연을 결심한 이유에 대해서는 "저한테 전화 주셨을 때 가요제를 주변에서 엄청 얘기하고 있어서 함께해야겠다 했다"고 설명했다.효리수 멤버 유리와 수영의 근황을 묻자 효연은 "리수는 글렀다. 얘기 안 했다. 저 혼자 빛나고 싶어서"라고 답해 웃음을 안겼다. 그는 "저 혼자 부족하냐"며 멤버들을 견제하는 모습까지 보였다.도훈과 함께 듀스 무대를 꾸밀 파트너는 유재석이 직접 섭외했다. 하하가 본명 '동훈'을 내세워 도훈과의 조합을 제안했지만, 유재석은 듀스보다 량현량하 느낌이 강하다며 거절했다.유재석이 준비한 와일드카드의 정체는 동방신기 유노윤호였다. 유노윤호가 등장하자 주우재는 "완전 춤의 신을 데려왔다. 이건 반칙 수준"이라며 놀라워했다.정작 유노윤호는 섭외 목적을 제대로 알지 못한 채 촬영장을 찾았다. 그는 "쩐의 전쟁 아니었냐"고 묻더니 "서울가요제? 여기서 나 오디션 보는 거냐"며 당황했다. 다행히 현재 일정상 가요제 참여가 가능한 상황이었다.이로써 '95 서울가요제'에는 소녀시대 효연과 동방신기 유노윤호가 합류하며 무대에 대한 기대를 높였다. 두 사람 모두 퍼포먼스에 강점을 지닌 SM엔터테인먼트 소속 가수라는 점에서 관심이 쏠렸다.앞서 가요제 참가자로 이름을 올렸던 배우 고경표는 음주운전 사고로 프로그램에서 통편집됐다. 고경표는 지난 14일 새벽 음주 상태로 운전하다 청소차와 충돌하는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었던 것으로 전해졌다.사고 이후 '놀면 뭐하니?' 제작진은 고경표의 출연 장면을 단체 화면 등을 제외하고 편집했다. 고경표 역시 예정된 활동을 모두 중단하겠다고 밝혔다.고경표는 SNS를 통해 "경찰 조사에 성실히 임하겠습니다. 사고로 생긴 피해를 회복하는 데 필요한 조치를 하고, 처분에 따른 모든 책임을 지겠습니다. 예정된 활동은 모두 중단하겠습니다"라고 사과했다.고경표의 하차로 기존 참가자 구성에 변화가 생긴 가운데, 효연과 유노윤호가 새롭게 합류한 '95 서울가요제'가 어떤 무대를 선보일지 주목된다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr