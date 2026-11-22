사진=텐아시아DB

사진=MBC '전지적 참견 시점'

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'전지적 참견 시점' 그룹 있지(ITZY) 채령이 '소식좌' 이미지에 대해 해명했다.21일 방송된 MBC 예능 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 425회에는 있지 채령이 게스트로 출연했다.이날 채령은 자신에게 '소식좌'라는 별명이 붙은 계기인 프링글스 일화를 꺼냈다. 지난 2022년 가수 이영지의 웹예능에서 프링글스 한 통을 다 먹어본 적이 있느냐고 물었던 그는 "저 한 통 먹을 수 있다. 큰 거"라고 말했다.이영자는 "그건 폭식이 아니지. 적당한 거지. 라면으로 따져야지"라며 라면을 몇 개나 먹느냐고 물었다. 채령은 혼자 살면서 집에서 라면을 한 번도 끓여본 적이 없다고 답했다.양세형이 어느 정도까지 많이 먹어봤느냐고 묻자 채령은 피자 세 조각을 먹어본 적이 있다고 밝혔다. 전현무가 라지 사이즈였는지 확인하자 채령은 미디엄 사이즈였다며 "근데 도톰한 거다"라고 덧붙였다.채령은 흑미 도우를 쓴 두툼한 피자였다고 거듭 설명했다. 이를 들은 홍현희는 "더 드세요"라고 말해 웃음을 안겼다.채령은 앞서 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에서도 프링글스 발언의 배경을 설명한 바 있다. 과자가 짜서 보통 한 통을 다 먹기 어려울 것이라 생각해 던진 질문이었다며, 평소 밥 대신 과자를 먹을 만큼 과자를 좋아한다고 밝혔다.홍현희는 채령에게 "이런 딸을 낳고 싶다"며 피부 관리 비결도 물었다. 채령은 "집에만 있는 거?"라고 답하며 웃었다.팬들이 붙여준 별명 '우아한 바보'의 뜻도 설명했다. 채령은 사모님 같다는 말을 들을 만큼 말투는 우아한데, 엉뚱한 말을 자주 해 붙은 별명이라고 소개했다.한편 채령은 지난 9일 첫 미니앨범 'Lovesick'(러브시크)을 발매하고 데뷔 7년 만에 솔로 활동에 나섰다. 있지 멤버 중 세 번째 솔로 데뷔로, 앨범에는 동명의 타이틀곡을 포함해 네 곡이 담겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr