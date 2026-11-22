배우 김우석이 '닥터X' 촬영장에서 지켜본 선배 김지원의 세심한 현장 미담을 전했다.
'닥터X' 종영 후 서울 청담동의 한 카페에서 배우 김우석을 만났다. '닥터X'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X '계수정'의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다. 김우석은 극 중 구서대병원 신입 인턴 박태경 역을 맡아 열연했다.
타이틀롤로 극을 이끈 김지원의 현장 태도에 대해 김우석은 연신 감탄을 표했다. 그는 "연기하면서 본 사람 중 가장 완벽한 사람인 것 같다. 연기도 너무 잘하는데 어떻게 그 많은 사람들을 웃으면서 일일이 챙기는지 놀라웠다"며 "촬영장 분위기가 즐거웠으면 하는 마음이 그대로 느껴졌다"고 밝혔다.
특히 김지원이 매일 챙겨 온 간식 일화를 구체적으로 공개했다. 김우석은 "분량이 엄청난데도 매번 집에 가면서 맛있는 간식을 직접 주문해 촬영장에 바리바리 챙겨 오더라. 매일 간식 종류가 달라 신기할 정도였다"고 설명했다.
긴 촬영 속에서 힘을 얻었던 순간도 떠올렸다. 김우석은 "원래 과자를 잘 안 먹는데 수술 장면이 길어지면 넋이 나갈 때가 있다. 그때 지원 누나가 건넨 초코 과자 한 입을 먹었는데 당이 오르면서 에너지가 확 살아났다. 단 음식을 좋아해서인지 맛있는 간식을 정말 잘 알더라"며 "연기뿐 아니라 주변을 챙기는 모습을 보며 반의 반이라도 닮을 수 있다면 나도 꽤 괜찮은 사람이 될 수 있겠다는 생각이 들었다"고 고마워했다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
'닥터X' 종영 후 서울 청담동의 한 카페에서 배우 김우석을 만났다. '닥터X'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X '계수정'의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다. 김우석은 극 중 구서대병원 신입 인턴 박태경 역을 맡아 열연했다.
타이틀롤로 극을 이끈 김지원의 현장 태도에 대해 김우석은 연신 감탄을 표했다. 그는 "연기하면서 본 사람 중 가장 완벽한 사람인 것 같다. 연기도 너무 잘하는데 어떻게 그 많은 사람들을 웃으면서 일일이 챙기는지 놀라웠다"며 "촬영장 분위기가 즐거웠으면 하는 마음이 그대로 느껴졌다"고 밝혔다.
특히 김지원이 매일 챙겨 온 간식 일화를 구체적으로 공개했다. 김우석은 "분량이 엄청난데도 매번 집에 가면서 맛있는 간식을 직접 주문해 촬영장에 바리바리 챙겨 오더라. 매일 간식 종류가 달라 신기할 정도였다"고 설명했다.
긴 촬영 속에서 힘을 얻었던 순간도 떠올렸다. 김우석은 "원래 과자를 잘 안 먹는데 수술 장면이 길어지면 넋이 나갈 때가 있다. 그때 지원 누나가 건넨 초코 과자 한 입을 먹었는데 당이 오르면서 에너지가 확 살아났다. 단 음식을 좋아해서인지 맛있는 간식을 정말 잘 알더라"며 "연기뿐 아니라 주변을 챙기는 모습을 보며 반의 반이라도 닮을 수 있다면 나도 꽤 괜찮은 사람이 될 수 있겠다는 생각이 들었다"고 고마워했다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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