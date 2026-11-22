배우 김지원의 미담이 전해졌다. / 사진=텐아시아DB

배우 김우석이 '닥터X' 촬영장에서 지켜본 선배 김지원의 세심한 현장 미담을 전했다.'닥터X' 종영 후 서울 청담동의 한 카페에서 배우 김우석을 만났다. '닥터X'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X '계수정'의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다. 김우석은 극 중 구서대병원 신입 인턴 박태경 역을 맡아 열연했다.타이틀롤로 극을 이끈 김지원의 현장 태도에 대해 김우석은 연신 감탄을 표했다. 그는 "연기하면서 본 사람 중 가장 완벽한 사람인 것 같다. 연기도 너무 잘하는데 어떻게 그 많은 사람들을 웃으면서 일일이 챙기는지 놀라웠다"며 "촬영장 분위기가 즐거웠으면 하는 마음이 그대로 느껴졌다"고 밝혔다.특히 김지원이 매일 챙겨 온 간식 일화를 구체적으로 공개했다. 김우석은 "분량이 엄청난데도 매번 집에 가면서 맛있는 간식을 직접 주문해 촬영장에 바리바리 챙겨 오더라. 매일 간식 종류가 달라 신기할 정도였다"고 설명했다.긴 촬영 속에서 힘을 얻었던 순간도 떠올렸다. 김우석은 "원래 과자를 잘 안 먹는데 수술 장면이 길어지면 넋이 나갈 때가 있다. 그때 지원 누나가 건넨 초코 과자 한 입을 먹었는데 당이 오르면서 에너지가 확 살아났다. 단 음식을 좋아해서인지 맛있는 간식을 정말 잘 알더라"며 "연기뿐 아니라 주변을 챙기는 모습을 보며 반의 반이라도 닮을 수 있다면 나도 꽤 괜찮은 사람이 될 수 있겠다는 생각이 들었다"고 고마워했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr