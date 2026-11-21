화사 /사진='2026 마마 어워즈' 캡처

화사 /사진='2026 마마 어워즈' 캡처

가수 화사가 '2026 마마 어워즈'에서 2관왕에 올랐다. 수상의 기쁨을 전하면서도 이날 자신의 무대에는 아쉬움을 드러냈다.21일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마') 두 번째 날 시상식이 열렸다.이날 화사는 '굿 굿바이(Good Goodbye)'로 베스트 보컬 퍼포먼스 솔로 부문을 수상했다. 앞서 같은 곡으로 베스트 송 톱10에도 이름을 올린 화사는 이날 두 번째 트로피를 받았다.무대에 오른 화사는 "아까는 경황이 없어서 수상 소감에서 제일 중요한 말을 빼먹었다"며 "제가 이 자리에 올 수 있게 해준 팬들에게 정말 고맙다"고 말했다.이어 "오늘 무대는 개인적으로 아쉬웠다. 컨디션 관리, 건강 관리가 가장 중요한 것 같다"고 털어놨다. 화사는 "내 꿈을 향해 달려가는 것도 너무 좋지만 내 영혼이 다치지 않도록, 오래오래 좋은 노래 들려드릴 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다. 또 "내가 아무 걱정 없이 재미있게 노래할 수 있도록 많은 지원을 해주는 피네이션 식구들 고맙고, 싸이 오빠 감사하다"며 소속사 관계자들에게도 고마움을 전했다.화사는 이날 '굿 굿바이' 무대도 선보였다. 이 곡은 지난해 발매 이후 큰 사랑을 받았으며, 뮤직비디오는 지난 17일 유튜브 조회수 2억 회를 돌파했다. 앞서 베스트 송 톱10을 수상했을 당시에는 곡 작업에 함께한 박우상에게 감사를 표했다. 화사는 "'굿 굿바이'가 나오기까지 정말 많은 분이 도와주셨다. 저 혼자 이뤄낸 게 아니기 때문에 그분들과 함께 이 상의 영광을 나누고 싶다"고 말했다.'마마'는 지난 20일부터 이틀간 진행됐다. 첫날에는 신인상과 남녀 가수상, 그룹상 등 가수 중심의 시상이 이뤄졌으며, 둘째 날에는 노래와 앨범, 뮤직비디오 등 작품 중심의 시상이 진행된다. 배우 박보검이 호스트를 맡았다. 이날 시상식에는 빅뱅, 아이브, 르세라핌, 제로베이스원, 코르티스, 키키, 이즈나, 나연, 화사, 우즈, 앤팀 등이 출연진으로 이름을 올렸다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr