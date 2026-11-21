코르티스 / 사진='2026 마마 어워즈' 캡처

빅뱅 / 사진='2026 마마 어워즈' 캡처

그룹 방탄소년단(BTS)과 코르티스(CORTIS)가 '2026 마마 어워즈' 둘째 날 대상의 주인공이 됐다. 방탄소년단은 시상식에 참석하지 않고도 이틀 연속 대상을 받았으며, 코르티스는 수상 소감을 전하다 울먹였다. 데뷔 20주년을 맞은 빅뱅(BIGBANG)은 특별상을 포함해 3관왕에 올랐다.21일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마') 두 번째 날 시상식이 열렸다. 이날은 노래와 앨범, 뮤직비디오 등 작품을 중심으로 시상이 진행됐다.대상인 '앨범 오브 더 이어 위드 비자'(ALBUM OF THE YEAR with VISA)는 방탄소년단에게 돌아갔다. 방탄소년단은 약 3년 9개월 만에 완전체로 발표한 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'으로 트로피를 받았다. 월드투어 일정으로 시상식에 참석하지 못한 멤버들은 영상을 통해 소감을 전했다.정국은 "3년 9개월의 공백을 깨고 '아리랑'으로 돌아올 때 오랜만에 아미(팬덤명)들을 만난다는 설렘도 있었지만, 달라진 BTS, 더 성장한 일곱 명을 보여주는 것에 대한 고민도 많았다"고 털어놨다. 이어 "지금의 방탄소년단, 그리고 우리의 정체성을 가장 잘 보여줄 수 있는 진솔한 이야기를 찾기 위해 노력했다"고 밝혔다.진은 "우리의 이야기가 여러분께 잘 닿을 수 있을지 걱정도 많이 했다"며 "여러분의 함성 소리, 응원의 목소리를 듣는 순간 우리는 늘 하던 대로 무대에서 최선을 다하면 되겠다는 생각이 들었다"고 말했다. 이어 "투어를 돌면서 그 생각은 더 확실해졌다. 아미들이 보내준 사랑 덕분에 이런 확신을 가질 수 있었다"고 덧붙였다.방탄소년단은 전날 열린 시상식에서도 대상인 '올해의 가수 위드 비자'를 수상했다. 베스트 남자 그룹, 팬스 초이스 남자 톱10에 이어 이날 올해의 앨범과 베스트 송 톱10까지 받으며 총 5관왕에 올랐다.또 다른 대상인 '송 오브 더 이어 위드 비자'(SONG OF THE YEAR with VISA)는 방탄소년단과 같은 빅히트 뮤직 소속 코르티스가 차지했다. '레드레드(REDRED)'로 수상한 코르티스는 이름이 호명되자 동그랗게 모여 서로를 끌어안고 등을 토닥였다.마틴은 "이런 과분한 상을 받게 돼 감사하다"며 "그동안 서는 매 무대가 꿈의 무대라고 생각하며 임했다. 매일 새로운 꿈을 꿨다. 계속 이루고 싶은 게 생기고, 목표를 하나씩 달성해 가며 재미있게 살았다"고 말했다. 이어 함께해 준 멤버들과 방시혁 하이브 의장 등에게 감사 인사를 전했다.코르티스는 전날 팬스 초이스 남자 톱10에 선정됐으며, 이날 베스트 송 톱10과 베스트 댄스 퍼포먼스 남자 그룹 부문에서도 상을 받았다. 올해의 노래 대상까지 더해 총 4관왕에 올랐다.데뷔 20주년을 맞은 빅뱅은 '뮤직 비저너리 오브 더 이어'(MUSIC VISIONARY OF THE YEAR)를 수상했다. 이 상은 2024년 신설된 '마마'의 특별상으로, 당시 첫 수상자는 지드래곤이었다. 지드래곤은 "2024년에 처음 이 상이 신설됐을 때 이곳 오사카에서 솔로 컴백 무대를 하며 받았다. 그땐 외로웠는데 빅뱅이라는 이름으로 이 상을 받을 수 있어 의미가 크다"고 밝혔다.전 소속사인 YG엔터테인먼트 및 관계자들도 언급했다. 그는 "20년이라는 긴 시간 동안 빅뱅을 만들어주신 YG 패밀리, 현석이 형 감사하다"며 "어렸을 적부터 우리에게 좋은 비전을 제시해 준 테디 형도 감사하다"고 말했다. 빅뱅은 전날 팬스 초이스 남자 톱10에 선정됐으며, 이날 '빅(BiiiG)'으로 베스트 뮤직비디오 위드 유튜브 부문을 수상했다. 뮤직 비저너리 오브 더 이어까지 더해 3관왕에 올랐다.이 밖에도 화사는 '굿 굿바이(Good Goodbye)'로 베스트 보컬 퍼포먼스 솔로 부문을 수상했다. 태양은 '리브 패스트 다이 슬로(LIVE FAST DIE SLOW)'로 베스트 댄스 퍼포먼스 남자 솔로 부문을 수상했다. 아일릿은 베스트 댄스 퍼포먼스 여자 그룹, 르세라핌은 베스트 컬래버레이션 부문 트로피를 받았다.한편 '마마'는 지난 20일부터 이틀간 진행됐다. 이날 시상식에는 빅뱅, 아이브, 르세라핌, 제로베이스원, 코르티스, 키키, 이즈나, 나연, 화사, 우즈, 앤팀 등이 참석했다.▲ 올해의 앨범 위드 비자 : 방탄소년단 '아리랑'▲ 올해의 노래 위드 비자 : 코르티스 '레드레드'▲ 뮤직 비저너리 오브 더 이어 : 빅뱅▲ 베스트 뮤직비디오 위드 유튜브 : 빅뱅 '빅'▲ 베스트 댄스 퍼포먼스 남자 그룹 : 코르티스 '레드레드'▲ 베스트 댄스 퍼포먼스 여자 그룹 : 아일릿 '잇츠 미'▲ 베스트 댄스 퍼포먼스 남자 솔로 : 태양 '리브 패스트 다이 슬로'▲ 베스트 보컬 퍼포먼스 솔로 : 화사 '굿 굿바이'▲ 베스트 컬래버레이션 : 르세라핌 '스파게티'▲ 페이보릿 댄스 앤 보컬 퍼포먼스 그룹 : 제로베이스원▲ 페이보릿 댄스 앤 보컬 퍼포먼스 솔로 : 화사▲ 아일릿 ▲ 코르티스 ▲ 화사 ▲ 르세라핌 ▲ 아이브 ▲ 아이오아이 ▲ 방탄소년단 ▲ 에스파 ▲ 하츠투하츠 ▲ 엔믹스김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr