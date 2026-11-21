'신인감독 김연경2' 7회가 22일 방송된다. / 사진제공=MBC '신인감독 김연경2'

'신인감독 김연경2' 7회가 22일 방송된다. / 사진제공=MBC '신인감독 김연경2'

김연경이 베트남 배구의 전설 응우옌 흐우 하 감독과 맞붙는다. 선수 시절 각국을 대표했던 두 사람이 감독으로 재회한 가운데, 김연경이 이끄는 '필승 원더독스'가 첫 해외 원정 경기에 나선다.오는 22일 방송되는 MBC 예능 '신인감독 김연경2' 7회에서는 필승 원더독스(이하 원더독스)가 베트남 프로 1군 팀 '호아 쩟 득장 라오까이'(이하 라오까이)를 상대로 시즌2 네 번째 경기를 치르는 모습이 공개된다.이번 경기는 원더독스의 첫 해외 원정 경기다. 상대는 베트남 프로배구 강팀 라오까이로, 최근 아시아 무대에서 경쟁력을 키워 온 베트남 배구의 수준을 확인할 수 있는 대결이 될 전망이다.무엇보다 양 팀 감독의 맞대결이 관심을 모은다. 원더독스의 김연경 감독과 라오까이의 응우옌 흐우 하 감독은 각각 한국과 베트남을 대표하는 배구 선수로 활약했던 인물이다.응우옌 흐우 하 감독은 선수 시절 아웃사이드 히터로 활약하며 리그 MVP를 차지했고, 베트남 국가대표팀 주장도 맡았다. 은퇴 후에는 지도자로 변신해 선수 발굴과 육성에 힘써 왔다.특히 라오까이를 이끌고 단 1년 만에 베트남 1부 리그 승격을 이뤄내며 지도력을 인정받았다. 선수 시절 쌓은 경험을 바탕으로 새로운 선수들을 발굴하고 팀을 성장시키고 있다는 점에서 김연경 감독과 닮은 행보를 보이고 있다.김연경 역시 선수 시절의 경험을 살려 원더독스 선수들의 가능성을 발굴하고 성장을 이끌고 있다. 서로 다른 국가에서 선수로 이름을 알린 두 사람이 이제는 감독으로 승부를 펼치게 된 것이다.원더독스에는 낯선 원정 환경도 변수다. 선수들은 익숙한 홈경기장을 떠나 현지 관중의 응원 속에서 경기를 치러야 한다. 상대 팀에 대한 정보도 충분히 파악하기 어려운 상황에서 어떤 경기력을 보여줄지 관심이 쏠린다.시즌2 네 번째 경기를 맞은 원더독스가 베트남 프로 1군 팀을 상대로 어떤 결과를 거둘지, 김연경과 응우옌 흐우 하 감독의 지략 대결이 어떻게 펼쳐질지 주목된다.'신인감독 김연경2'는 오는 22일 오후 9시 10분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr