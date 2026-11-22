사진 = MBC '라이어' 캡처

사진 = MBC '라이어' 캡처

'라이어' 서현진의 유연석의 모든 실체를 밝혀낸 가운데 유연석이 사망했다.지난 21일 방송된 MBC 금토드라마 '라이어'(연출 조영민/극본 백재영) 8회는 특유의 촘촘하고 치밀한 스토리를 지키면서도 지금껏 '라이어'에서 본 적 없는 역동적이고 다이내믹한 전개까지 보여주며 60분 내내 휘몰아쳤다. 무엇보다 12회작 드라마인데 8회 엔딩에서 남자 주인공이 사망하는 파격 전개가 엄청난 충격을 선사했다. 시청자들의 집중도를 입증하듯 이날 방송 엔딩 장면은 분당 시청률 5.1%를 나타내며 이날 방송 '최고의 1분'을 장식했다.앞서 민준호(유연석 분)는 강지선 앞에서 경찰에 체포됐다. 민준호는 절체절명의 순간임에도 강지선을 향해 비열한 미소를 남겼다. 이 미소의 이유는 곧바로 밝혀졌다. 민준호가 불기소 처분을 받고 풀려난 것. 강지선은 "언제나 민준호가 이긴다"라며 씁쓸함을 감추지 못했다.민준호가 풀려났지만 강지선은 앞서 자신에게 큰 용기를 준 김남우(남윤호 분)와 연애를 시작하는 등 새로운 일상을 만들어갔다. 하지만 강지선은 김남우와 데이트 중 또 다른 여성과 데이트하는 민준호를 보고 다시 불안감에 휩싸였다. 자신에 대한 민준호의 위협은 물론 '민준호 앞에 있는 여자도 나와 같은 피해를 당하지 않을까' 하는 두려움이었다. 결국 강지선은 그 여자 신유미(조혜주 분)를 찾아갔다.신유미는 단호하게 강지선을 밀어냈다. 그날 밤 강지선은 민준호의 전화를 받았다. 여전히 소름 돋는 그의 목소리. 그 안에서 강지선은 민준호가 범행 당일 자신을 촬영했을 거라고 직감했고, 이를 이화영(옥자연 분)에게 전했다. 그런데 잠시 후 신유미의 정체가 밝혀졌다. 신유미는 경찰로 민준호에게 접근해 함정 수사를 진행하고 있었던 것.한편 경찰에서 풀려난 민준호는 승승장구했다. 신유미의 함정수사도 미리 알아채며 위기에서 벗어났다. 이에 민준호는 강지선을 세상으로부터 강제 격리하려는 계획을 실행에 옮겼다. 결국 강지선은 정체불명의 남성들에게 납치됐고, 정신병원까지 끌려갔다. 위기 속에서 기지를 발휘해 탈출한 강지선은 친구 박중현(오동민 분)을 찾아갔다. 그리고 박중현의 도움을 받아 민준호의 휴대전화를 손에 넣었다.강지선은 민준호의 휴대전화를 통해, 민준호가 사건 관련 증거들은 어머니집에 보관하고 있을 수 있다는 단서를 발견했다. 이에 정체를 숨기고 민준호 어머니집을 찾았다. 강지선이 자신의 비밀스러운 공간에 침입한 것을 확인한 민준호는 폭주했다.민준호의 악행 증거들을 손에 넣은 강지선. 그런 강지선을 잡기 위해 달려오는 민준호. 둘의 추격전이 손에 땀을 쥐는 긴장감을 선사했다. 특히 아들에 대해 잘 알고 있는 민준호의 어머니가 강지선의 도주를 도와 눈길을 끌었다. 아슬아슬하게 민준호에게서 벗어난 강지선은, 자신을 포함한 여러 피해자들의 모습이 담긴 증거를 확인하고 처절한 눈물을 흘렸다.곧장 경찰에게 간 강지선. 드디어 민준호의 모든 악행이 만천하에 드러난 것이다. 강지선이 "이제 정말 끝났네요"라며 흘린 눈물에는 분노, 슬픔, 안타까움, 안도 등 말로 다 설명할 수 없을 만큼 복잡한 감정이 담겨 있었다. 경찰은 그대로 자취를 감춘 민준호를 찾기 위해 공개수배까지 했다. 그런데 바닷가에서 민준호가 변사체로 발견됐다. 남자 주인공이 사망하는 역대급 충격적인 8회 엔딩이었다.'라이어' 8회에서 또 주목해야 할 것은 민준호를 향해 증오를 품고 있는 박석구(임성재 분)의 심상치 않은 행동, 지금껏 드러나지 않았던 민준호 악행의 또 다른 피해자 한보영(안소요 분), 9회 예고 속 새로운 인물(최대훈 분)의 등장 등이 더 확장될 스토리를 암시한 것이다. 이는 충격적인 8회 엔딩을 뛰어넘을 '라이어' 9회를 기대하게 했다.'라이어'는 55분 내내 팽팽하게 끌고 온 긴장감을 마지막 5분에 터뜨린다. 시청자가 무엇을 예상하고 무엇을 상상하든 매회 엔딩에서 뒤집어버리는 괴물 드라마다. 예측할 수 없어서 더 궁금하고 더 빠져드는 웰메이드 심리 스릴러 MBC 금토드라마 '라이어'는 매주 금, 토요일 밤 9시 50분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr