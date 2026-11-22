이미지 크게보기 '살림하는 남자들 시즌2' 가수 은가은이 친정어머니에게 손녀를 안지 못하게 한 이유를 밝혔다. / 사진 = KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'

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'살림하는 남자들 시즌2' 가수 은가은이 친정어머니에게 손녀를 안지 못하게 한 이유를 밝혔다.21일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 양가 어머니까지 함께한 은가은·박현호 부부의 단풍 나들이가 공개됐다.외할머니 품에서 우는 서원이를 두고 은가은은 "오랜만에 봤고 그 사이에 딸이 낯가림이 생겼다"고 이유를 댔다. 은가은의 어머니는 "서운하기도 했지만 미안하기도 했다"고 고백했다.은가은은 어머니의 손목 상태를 이유로 유모차도, 서원이도 맡기지 않았다. 그는 "순간 찌릿하면 아기를 놓칠 수도 있으니까 불안한 거다"라며 "혹시나 넘어지거나 부딪히면 엄마 탓을 할 수가 없다"고 속내를 밝혔다.서원이를 장모 품에 안기려던 박현호도 은가은에게 한소리를 들었다. 이요원은 첫 아이 때는 누구나 그렇다고 거들었다.은가은의 어머니는 "예뻐서 안아주고 싶었는데 육아한 지 오래돼서 그런지 날 밀어내더라"고 돌아봤다. 딸을 향해서는 "머리로는 이해가 되는데 마음은 서운했다"는 속마음을 내비쳤다.은가은은 "아이에게는 유난을 떨어야 한다고 생각한다"며 "제가 유난을 안 떨면 누가 애를 지키냐"고 강조했다.결국 은가은의 어머니 입에서 "내 손목보다 서원이 불안해서 그러냐"는 질문이 나왔고, 은가은은 부정하지 않았다.한편, 은가은은 박현호와 지난해 4월 결혼식을 올렸다. 두 사람은 5살 차이의 연상연하 커플이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr