'사당귀'에서 전현무의 기부 소식이 전해진다. / 사진=텐아시아DB, KBS

'사당귀'에서 전현무의 기부 소식이 전해진다. / 사진제공=KBS

방송인 전현무가 독립유공자 후손들을 위해 815만 원을 기부한 사실이 알려졌다.22일 방송되는 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 전현무와 김숙, 박미희, 레드벨벳 웬디의 기부 및 선행 이야기가 공개된다.이날 전현무는 자신의 생일을 맞아 독립유공자 후손들의 주거 개선 사업에 815만 원을 기부했다고 밝힌다. 그는 "생일 때 의미 있는 일을 하고 싶어서 생일에 맞춰 기부했다"며 기부에 나선 이유를 설명한다. 김숙 역시 같은 기부에 동참한 사실이 알려진다.전현무는 유기견을 위한 봉사활동도 꾸준히 이어오고 있다고 전한다. 앞서 번식장에서 구조된 강아지 '순무'를 본가에 입양시켜 화제를 모았던 그는 "생일 때마다 유기견 봉사도 하고 있다"고 밝힌다. 이에 김숙은 "현무가 진짜 바쁜데 그 와중에 시간을 쪼개서 한다는 것 자체가 대단하다"며 전현무의 선행을 칭찬한다.김치 명인 박미희의 기부 이력도 공개된다. 고(故) 김우중 회장 자택에서 가사도우미로 일하다 약 500억 원의 매출을 올리는 사업가로 성장한 박미희는 1억 원 이상 고액 기부자 모임인 '아너 소사이어티'의 파주시 여성 1호 회원인 것으로 알려졌다.이날 스페셜 MC로 출연하는 레드벨벳 웬디 역시 아너 소사이어티 회원이라는 사실이 공개된다. 출연진들의 기부 이야기가 이어지자 웬디는 "뭐야, 다들 너무 멋있어"라며 감탄한다. 김숙 또한 "여기 마음 따뜻한 사람 많네"라며 웃어 보인다,'사당귀'는 이날 오후 4시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr