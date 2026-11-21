그룹 방탄소년단(BTS)이 '2026 마마 어워즈'에 참석하지 않고도 대상 2개를 포함해 5관왕에 올랐다.21일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마') 두 번째 날 시상식이 열렸다.이날 방탄소년단은 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'으로 대상인 '앨범 오브 더 이어 위드 비자'(ALBUM OF THE YEAR with VISA)를 수상했다. 멤버들은 월드투어 일정으로 시상식에 참석하지 못했지만, 영상을 통해 수상 소감을 전했다.정국은 "3년 9개월의 공백을 깨고 '아리랑'으로 돌아올 때 오랜만에 아미(팬덤명)들을 만난다는 설렘도 있었지만, 달라진 BTS, 더 성장한 일곱 명을 보여주는 것에 대한 고민도 많았다"고 털어놨다. 이어 "지금의 방탄소년단, 그리고 우리의 정체성을 가장 잘 보여줄 수 있는 진솔한 이야기를 찾기 위해 노력했다"고 밝혔다.진은 "우리의 이야기가 여러분께 잘 닿을 수 있을지 걱정도 많이 했다"며 "여러분의 함성 소리, 응원의 목소리를 듣는 순간 우리는 늘 하던 대로 무대에서 최선을 다하면 되겠다는 생각이 들었다"고 말했다. 이어 "투어를 돌면서 그 생각은 더 확실해졌다. 아미들이 보내준 사랑 덕분에 이런 확신을 가질 수 있었다"고 덧붙였다.슈가는 "오랜만에 완전체로 발표한 앨범으로 이렇게 많은 사랑을 받아 정말 감사하고 기쁜 마음"라고 밝혔다. RM은 "우리와 아미에게 정말 특별한 한 해로 기억될 2026년이 이제 한 달 정도밖에 남지 않았다"며 "모든 분들 올 한 해도 건강하게 잘 마무리하시길 바란다"고 했다.끝으로 지민은 "올해도 '마마'에서 많은 상을 받게 됐다. 상 하나하나에 담긴 의미를 마음에 새기고 앞으로도 많은 사랑에 보답하도록 노력하겠다. 진심으로 감사드린다"고 밝혔다.방탄소년단은 지난 20일 열린 첫날 시상식에서 대상인 '올해의 가수 위드 비자'를 비롯해 베스트 남자 그룹, 팬스 초이스 남자 톱10을 수상했다. 이날 '아리랑'으로 올해의 앨범상을, 타이틀곡 '스윔(SWIM)'으로 베스트 송 톱10을 추가했다. 이로써 방탄소년단은 대상 2개를 포함해 총 5개의 트로피를 거머쥐었다.'2026 마마 어워즈'는 지난 20일부터 이틀간 진행됐다. 첫날에는 신인상과 남녀 가수상, 그룹상 등 가수 중심의 시상이 이뤄졌으며, 둘째 날에는 노래와 앨범, 뮤직비디오 등 작품 중심의 시상이 진행됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr