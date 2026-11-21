코르티스 / 사진='2026 마마 어워즈' 캡처

코르티스 / 사진='2026 마마 어워즈' 캡처

그룹 코르티스(CORTIS)가 데뷔 1년여 만에 '2026 마마 어워즈'에서 대상을 받았다.21일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마') 두 번째 날 시상식이 열렸다.이날 코르티스는 '레드레드(REDRED)'로 대상에 해당하는 '올해의 노래 위드 비자'(SONG OF THE YEAR with VISA)를 수상했다. 수상자로 호명되자 멤버들은 둥글게 모여 서로를 끌어안고 등을 토닥였다.무대에 오른 마틴은 "이런 과분한 상을 받게 돼 감사하다는 말씀 먼저 드리고 싶다. 우리와 함께해 주고 계신 모든 여러분께 감사드린다"고 말했다. 이어 "사실 활동한 지 얼마 되지 않았다"며 "그동안 서는 매 무대가 꿈의 무대라고 생각하며 임했다. 매일 새로운 꿈을 꿨다. 계속 이루고 싶은 게 생기고, 목표를 하나씩 달성해 가며 재미있게 살았다. 그 과정을 함께해 준 우리 팀, 좋은 음악을 함께 만들어 주시는 방시혁 의장 등 모두 감사하다"고 전했다.이어 성현이 마이크를 잡았다. 성현은 "우리가 가는 길이 쉽지만은 않은 것 같은데 그 길을 항상 같이 응원해 주는 우리 팬들"이라고 말하다 감정이 북받친 듯 잠시 말을 멈췄다. 그러자 주훈이 나서서 수상 소감을 이어갔다. 주훈은 "코어(팬덤명)들은 알겠지만 우리 데뷔 때부터 크고 작은 어려움이 많았다"며 "힘들 때마다 항상 우리 편이 돼 싸워줘서 우리 모두 든든하고 감사하게 생각하고 있다"고 말했다.건호는 일본어로 팬들에게 감사 인사를 전했다. 그는 "우리가 세상에서, 인생에서 가장 좋아하는 것은 무대에서 코어 여러분의 눈을 보고 목소리를 듣는 것이다. 지금 이 순간이 가장 좋다"며 "항상 우리 음악을 응원해 주시는 여러분께 감사드린다"고 밝혔다.마지막으로 제임스는 영어로 "제가 마지막이니 짧게 하겠다"며 "무대 뒤에서 힘써주는 모든 분께 감사드린다"고 말했다. 모든 멤버가 수상 소감을 마치자 건호는 "코어, 메이크 섬 노이즈!"라고 외쳤고, 공연장에는 팬들의 함성이 울려 퍼졌다.'2026 마마 어워즈'는 지난 20일부터 이틀간 진행됐다. 첫날에는 신인상과 남녀 가수상, 그룹상 등 가수 중심의 시상이 이뤄졌으며, 둘째 날에는 노래와 앨범, 뮤직비디오 등 작품 중심의 시상이 진행됐다. 코르티스는 지난 20일 팬스 초이스 남자 톱10을 수상했다. 이날 '레드레드'로 베스트 송 톱10과 베스트 댄스 퍼포먼스 남자 그룹 부문에 이어 올해의 노래 대상까지 받으며 4관왕에 올랐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr