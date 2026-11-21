빅뱅 / 사진='2026 마마 어워즈' 캡처

빅뱅 / 사진='2026 마마 어워즈' 캡처

그룹 빅뱅(BIGBANG)이 '2026 마마 어워즈'에서 신곡 '기립' 무대를 처음 공개했다. 멤버들은 개성 넘치는 의상과 무대 연출로 데뷔 20년 차다운 존재감을 보여줬다.21일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마') 두 번째 날 시상식이 열렸다.이날 빅뱅은 전날 발매한 신곡 '기립(GiiiRIP)' 무대를 최초 공개했다. 빅뱅은 지난 20일 새 디지털 싱글 '기립'을 발매했다. 지난 8월 데뷔 20주년을 맞아 선보인 '빅' 이후 약 3개월 만에 발표한 신곡이다.지드래곤은 앞서 수상할 때 묶었던 긴 머리를 풀고 등장했다. 가슴 아래까지 내려오는 긴 가발을 5:5 비율의 가르마로 나눴으며, 머리끝만 분홍색으로 염색해 포인트를 줬다. 대성은 재킷 안에 망사 소재의 옷을 입었고, 태양은 선글라스와 털 장식이 달린 긴 가죽 재킷을 착용했다. 세 사람 모두 앞선 수상 때보다 강렬한 모습이었다. 무대 초반에는 멤버들이 각자 자리에서 퍼포먼스를 펼쳤다. 후반부에는 세 사람이 메인 무대에 모여 댄서들과 함께 군무를 선보였다.이어 '빅(BiiiG)' 무대가 펼쳐졌다. 이번에는 의상과 소품에도 변화를 줬다. 지드래곤은 바이올린이 달린 독특한 마이크를 들고 등장했다. 그가 움직일 때마다 마이크에 달린 바이올린도 함께 흔들렸다. 태양은 별무늬 반소매 상의로 갈아입고 앞선 무대와는 다른 분위기를 연출했다. '빅' 무대에서는 멤버들의 자유로운 움직임과 무대 장악력이 두드러졌다. 세 사람은 무대 곳곳을 누비며 노래했고, 객석의 호응을 끌어냈다.공연에는 빅뱅의 과거와 현재를 연결하는 듯한 연출도 담겼다. 무대 시작과 중간에 과거 히트곡들이 흘러나왔고, 댄서들은 이에 맞춰 춤을 췄다. 신곡 무대 사이에 익숙한 노래들을 배치해 빅뱅이 걸어온 20년을 되돌아보게 했다. 객석에 앉아 있던 후배 가수들도 노래에 맞춰 몸을 움직이며 공연을 즐겼다.한편 '마마'는 지난 20일부터 이틀간 진행됐다. 첫날에는 신인상과 남녀 가수상, 그룹상 등 가수 중심의 시상이 이뤄졌으며, 둘째 날에는 노래와 앨범, 뮤직비디오 등 작품 중심의 시상이 진행된다. 배우 박보검이 호스트를 맡았다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr