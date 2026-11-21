빅뱅 / 사진='2026 마마 어워즈' 캡처

빅뱅 / 사진='2026 마마 어워즈' 캡처

그룹 빅뱅(BIGBANG)이 '2026 마마 어워즈'에서 '뮤직 비저너리 오브 더 이어'를 수상했다. 지드래곤은 2년 전 혼자 받았던 상을 이번에는 멤버들과 함께 받게 됐다.21일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마') 두 번째 날 시상식이 열렸다.이날 '뮤직 비저너리 오브 더 이어'의 주인공은 빅뱅이었다. 긴 머리를 풀고 무대에 오른 지드래곤은 "머리가 힘드네요"라고 말했다. 그러자 양옆에 있던 태양과 대성이 지드래곤의 머리카락을 잡아줬다. 지드래곤은 "저희가 장난기가 많다"라고 했다.'뮤직 비저너리 오브 더 이어'는 음악적 도전과 개척 정신으로 K팝 산업에 기여한 아티스트에게 수여하는 상으로, 2024년 신설됐다. 당시 지드래곤이 초대 수상자로 선정됐다. 지드래곤은 "이 상이 신설됐을 때 이곳 오사카에서 솔로 컴백 무대를 하며 받았다"며 "그땐 외로웠는데 빅뱅이라는 이름으로 이 상을 받을 수 있어 의미가 크다"고 말했다.대성은 "2006년부터 오늘에 오기까지 빅뱅과 함께해 주셨던 모든 분들에게 이 상을 돌리겠다"며 "우리의 음악을 인생에 잠깐이라도 녹여서 함께 살아주신 모든 분께도 감사드린다"고 전했다.태양은 "우리 셋은 음악이 너무 좋았고, 같이 의지하며 무대에 서면서 행복한 순간을 많이 만들어 나갔다. 지금 더할 나위 없이 행복하다"고 말했다. 이어 "음악을 할 때 참 많은 분들을 동경하고 롤모델로 삼았다. 이제는 우리를 바라보는 시선을 느끼곤 한다"며 "부족하지만 좋은 본보기가 될 수 있는 뮤지션이 되겠다"고 밝혔다.지드래곤은 이전 소속사인 YG엔터테인먼트를 언급했다. 그는 "20주년이 됐다"며 "빅뱅을 만들어주신 YG 패밀리, 현석이 형 감사하다"고 말했다. 이어 "어렸을 적부터 우리에게 좋은 비전을 제시해 준 테디 형도 감사하다"고 덧붙였다.'마마'는 지난 20일부터 이틀간 진행됐다. 첫날에는 신인상과 남녀 가수상, 그룹상 등 가수 중심의 시상이 이뤄졌으며, 둘째 날에는 노래와 앨범, 뮤직비디오 등 작품 중심의 시상이 진행됐다. 빅뱅은 지난 20일 팬스 초이스 남자 톱10에 선정됐으며, 이날 '빅(BiiiG)'으로 베스트 뮤직비디오 위드 유튜브 부문을 수상했다. 여기에 뮤직 비저너리 오브 더 이어까지 받으며 3관왕에 올랐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr