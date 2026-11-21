주현영과 지예은이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 지예은이 'SNL' 시절 자신보다 두 살 어린 선배 주현영에게 텃세가 있었다고 말했다./ 사진제공=SBS

배우 지예은이 'SNL' 시절 자신보다 두 살 어린 선배 주현영에게 텃세가 있었다고 말했다. 1994년생인 지예은은 1996년생 주현영보다 나이가 많지만, 'SNL'에서는 후배로 활동했다.오는 22일 방송되는 SBS 예능프로그램 '런닝맨'에는 배우 강기영과 주현영이 게스트로 출연해 멤버들과 레이스를 펼친다.오랜만에 '런닝맨'을 찾은 주현영은 'SNL'에서 선후배로 호흡을 맞췄던 지예은과 재회한다. 두 사람은 반갑게 인사를 나누지만, 지예은이 과거 주현영의 모습을 언급하면서 분위기가 달라진다.지예은은 'SNL' 활동 당시 선배였던 주현영에게 "은근한 텃세가 있었다"고 주장한다. 예상치 못한 폭로에도 주현영은 당황하지 않고 "조금 있었다"고 받아친다. 두 사람이 과거 일화를 두고 어떤 대화를 나눴을지 관심이 쏠린다. 앞서 주현영은 2021년 'SNL 코리아 리부트'에 고정으로 출엲애 인기를 얻은 뒤 2023년 9월 종영한 'SNL 코리아 리부트 시즌4'를 마지막으로 프로그램에서 하차했다.'런닝맨'에 처음 출연한 강기영도 멤버들과 만난다. 강기영은 초면인 멤버들에게 먼저 인사를 건네며 자연스럽게 어울린다. 특히 유재석과 나란히 선 모습을 본 멤버들은 "도플갱어냐"며 두 사람의 외모가 닮았다고 언급한다. 이어 강기영을 유재석, 양세찬과 비슷한 인상의 '안테나상'으로 분류한다. 멤버들은 "안테나상 치고는 잘생겼다"고 덧붙이며 강기영의 외모를 두고 농담을 주고받는다.방송에서는 두 게스트의 이름에 공통으로 들어가는 '영'을 활용한 '영영구구' 레이스도 진행된다. '영영구구'는 이익을 얻기 위해 아득바득하며 떳떳하지 못하다는 의미로, 이번 레이스에서는 기존과 다른 코인 규칙이 적용된다.평소에는 코인을 최대한 많이 모아야 유리했지만, 이번에는 보유한 코인을 모두 소진해 0개로 만들어야 혜택을 받을 수 있다. 반대로 코인이 많이 남을수록 벌칙을 받을 가능성이 커지는 방식이다.각 라운드에는 벌칙이 주어지며 진행될수록 그 강도도 높아진다. 여기에 '구'로 시작하는 다양한 상품이 걸려 있어 멤버들의 경쟁을 유도한다. 상품 목록에는 고가의 명품도 포함된 것으로 알려졌다. 멤버들은 벌칙을 피하면서 상품을 획득하기 위해 코인을 소진할 방법을 고민한다. 이 과정에서 서로의 전략을 살피며 눈치 싸움을 벌일 예정이다.강기영과 주현영이 출연하는 '런닝맨'은 오는 22일 오후 6시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr