최예나와 유재석이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

유재석이 가수 최예나에게 듀엣 무대를 함께할 남성 파트너를 추천했다. / 사진제공=MBC

유재석이 가수 최예나에게 듀엣 무대를 함께할 남성 파트너를 추천했다. 평소 염두에 뒀던 인물을 제안하며 직접 섭외에 나설 뜻을 밝혔다.오는 21일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석 PD와 하하, 허경환, 주우재 작가가 '95 서울가요제' 참가자들의 선곡을 돕기 위해 소모임을 진행하는 모습이 그려진다.첫 번째 소모임에는 최예나와 그룹 투어스 도훈, 배우 이규형, 술탄 오브 더 디스코 나잠 수가 참석한다. 댄스곡에 관심을 보이는 참가자들을 위해 유재석은 1990년대 유행했던 곡들을 소개하며 각자의 개성에 맞는 무대를 제안한다.최예나는 듀엣곡을 부르고 싶다는 바람을 전한다. 이에 유재석은 평소 머릿속에 그려왔던 남성 파트너를 추천한다. 예상하지 못한 인물의 이름이 나오자 최예나는 "우와 대박! PD님 감사합니다"라며 반가워한다. 유재석은 "내가 컨트롤할 수 있는 친구이기도 하다"며 섭외에 자신감을 보인다. 최예나와 호흡을 맞출 후보가 누구인지는 아직 공개되지 않아 관심이 커진다.투어스 도훈에게도 새로운 무대 구성을 제안한다. 유재석은 댄스곡을 고민하는 도훈에게 "이 곡에 도전한다면, 도훈이 옆에 염두에 둔 사람이 있다"고 말한다. 이어 "대박 날 거다"라며 듀엣 무대를 권유하자 도훈 역시 관심을 보인다.배우 이규형에게는 1990년대 초반 인기를 끌었던 가수의 댄스곡을 추천한다. 유재석은 "이 곡을 누군가 해줬으면 좋겠다고 생각했다"며 이규형에게 도전을 제안한다. 주우재 역시 이규형과 잘 어울릴 것 같다며 의견을 보탠다.유재석이 참가자들에게 추천한 곡과 듀엣 파트너의 정체는 오는 21일 오후 6시 30분 방송되는 '놀면 뭐하니?'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr