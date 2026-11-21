코르티스 / 사진='2026 마마 어워즈' 캡처

코르티스 / 사진='2026 마마 어워즈' 캡처

그룹 코르티스(CORTIS)가 '2026 마마 어워즈'에서 직접 만든 안무로 상을 받은 가운데, 단체로 우는 시늉을 해 웃음을 자아냈다.21일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마') 두 번째 날 시상식이 열렸다.이날 코르티스는 '레드레드(REDRED)'로 베스트 댄스 퍼포먼스 남자 그룹 부문을 수상했다.무대에 오른 건호는 "'레드레드' 안무를 우리가 직접 짰다"며 제임스를 바라봤다. 제임스가 "열심히 짰다"고 답하자 건호는 "연습실에서 정말 힘들게 짰다"며 눈물을 훔치는 시늉을 했다. 다른 멤버들도 따라 우는 시늉을 했고, 성현은 "얼마나 힘들었는지 아세요?"라고 거들었다.제임스는 "퍼포먼스 디렉팅 팀에게 감사하다. 같이 밤낮 구분 없이 계속 노래를 틀고 안무를 짰다. 피, 땀, 눈물로 만든 상이다"라고 말했다. 이어 앞으로도 음악과 춤으로 자신들의 이야기를 표현하겠다며 "여러분도 여러분의 스토리를 계속 써나갔으면 좋겠다"고 덧붙였다.코르티스는 지난 20일 열린 시상식에서 팬스 초이스 남자 톱10을 수상했다. 이튿날인 이날은 '레드레드'로 베스트 송 톱10과 베스트 댄스 퍼포먼스 남자 그룹 부문에서도 상을 받았다.'마마'는 지난 20일부터 이틀간 진행됐다. 첫날에는 신인상과 남녀 가수상, 그룹상 등 가수 중심의 시상이 이뤄졌으며, 둘째 날에는 노래와 앨범, 뮤직비디오 등 작품 중심의 시상이 진행된다. 이날 시상식에는 빅뱅, 아이브, 르세라핌, 제로베이스원, 코르티스, 키키, 이즈나, 나연, 화사, 우즈, 앤팀 등이 출연진으로 이름을 올렸다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr