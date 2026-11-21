배우 김명민(좌), 배우 김민하 / 사진=텐아시아 DB

김명민이 지난 18일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 2009년 개봉한 영화 '내 사랑 내 곁에'를 위해 72kg에서 52kg까지 감량했던 경험을 전했다./ 사진=tvN '유퀴즈 온 더 블럭'

김민하가 지난 19일 유튜브 채널 '피디씨 by PDC'에 출연해 체중 감량 과정에서 겪은 어려움을 털어놨다./ 사진=유튜브 채널 'PDC'

배우가 배역을 위해 체중을 줄이는 일은 낯설지 않다. 시한부 환자나 병으로 쇠약해진 인물을 연기하기 위해 외형을 바꾸는 것도 캐릭터를 구현하는 과정이다. 그만큼 체중 감량은 배우의 노력을 보여주는 지표가 될 수 있다. 다만 몇 kg을 감량했는지가 연기력의 척도처럼 받아들여지고, 그 과정에서 건강까지 나빠졌다는 경험마저 '연기 투혼'으로 평가되는 것은 다른 문제다.배우 김민하는 지난 19일 유튜브 채널 '피디씨 by PDC'에 출연해 체중 감량 과정에서 겪은 어려움을 털어놨다. 영화 '우리 태양을 흔들자'에서 시한부 환자를 연기하기 위해 약 2년에 걸쳐 17kg을 감량한 그는 "사실 살을 뺄 때 건강하지 않았던 순간도 있었고, 면역력에도 문제가 많았다"고 밝혔다.이어 "작품 때문에 그런 것이지만, 외적으로 보지 않으셨으면 하는, 붐처럼 되지 않았으면 하는 우려가 있다"고 말했다. 또 "살을 뺀 것보다는 그 이유에 대해, 그거에 대해 이야기도 했는데 다이어트에만 너무 포커스가 갔다"고 아쉬워했다.김민하가 체중을 줄인 것은 단순히 날씬해 보이기 위해서가 아니었다. 시한부 환자의 모습을 보다 현실적으로 표현하기 위한 선택이었다. 하지만 작품에서 어떤 인물을 연기하고, 그 인물을 표현하기 위해 어떤 고민을 했는지보다 17kg이라는 숫자가 주목받았다. 배우가 자신의 외형을 바꾼 이유와 그 과정에서 겪은 어려움보다 감량 결과에 관심이 집중된 것이다.이처럼 체중 감량은 배우의 연기 준비 과정을 설명하는 중요한 요소로 다뤄져 왔다. 김명민은 지난 18일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 2009년 개봉한 영화 '내 사랑 내 곁에'를 위해 72kg에서 52kg까지 감량했던 경험을 전했다. 루게릭병 환자가 점차 쇠약해지는 모습을 표현하기 위해서였다. 당시 체중 변화는 작품의 주요 관전 포인트 중 하나였고, 지금까지도 김명민의 대표적인 연기 준비 사례로 회자되고 있다.이러한 노력 자체를 평가절하할 이유는 없다. 배우가 인물의 신체적 상태를 설득력 있게 표현하기 위해 외형을 바꾸는 것은 연기를 위한 선택일 수 있다. 체중 변화가 캐릭터의 상태와 이야기의 흐름을 보여주는 중요한 장치가 되기도 한다. 다만 몇 kg을 줄였다는 사실과 실제 연기의 완성도는 구분해서 평가해야 한다. 감량한 무게가 곧 연기의 깊이를 의미하는 것은 아니기 때문이다.문제는 체중 감량 과정에서 건강에 이상이 생겼을 때다. 변요한은 지난 9월 영화 '타짜: 벨제붑의 노래' 관련 인터뷰에서 10kg 이상 감량했다고 밝혔다. 극 중 인물의 신체 변화를 표현하기 위한 선택이었다. 그러나 식단을 조절하는 과정에서 저혈당 쇼크를 겪어 응급실을 찾았다고 털어놓기도 했다.박지훈 역시 영화 '왕과 사는 남자'에서 단종의 쇠약해진 모습을 표현하기 위해 약 두 달 반 동안 15kg을 감량했다. 그는 지난 1월 인터뷰에서 "정말 간단하고 정말 어려운 건데 그냥 안 먹었다, 사과 한 쪽만 먹었는데 잠도 안 오고 피폐해지더라"고 당시를 떠올렸다.두 배우 모두 자신이 맡은 인물을 보다 설득력 있게 표현하기 위해 체중을 조절했다. 그 과정에서 들인 노력을 부정할 수는 없다. 다만 저혈당 쇼크로 응급실을 찾거나 극단적으로 식사를 제한하면서 건강에 부담을 느낀 경험까지 연기를 위한 당연한 희생으로 받아들여서는 안 된다.배우의 체중 감량이 화제가 되는 데는 이유가 있다. 외형의 변화는 누구나 쉽게 알아볼 수 있고, 구체적인 감량 수치는 작품을 접하지 않은 대중에게도 직관적으로 다가간다. 작품 속 인물이 얼마나 달라졌는지를 보여주는 자료이자 배우의 준비 과정을 설명하는 수단이 될 수 있다. 제작진과 배우가 이를 작품 홍보에 활용하는 것 역시 자연스러운 일이다.그러나 체중 감량 수치가 지나치게 강조되면 연기에 대한 평가가 외형 변화에 머무를 수 있다. 배우가 어떤 인물을 표현하려 했고, 그 변화가 실제 작품에서 얼마나 설득력 있게 구현됐는지보다 몇 kg을 뺐고 얼마나 힘들었는지가 더 큰 화제가 되는 것이다. 김민하가 자신의 감량 이유보다 다이어트 자체에 관심이 쏠린 점을 아쉬워한 것도 이와 무관하지 않다.체중 감량을 위해 들인 노력은 인정받을 수 있다. 그렇다고 건강에 이상이 생길 정도로 자신을 몰아붙인 경험까지 연기력의 증거로 삼을 필요는 없다. 배우가 신체적 변화를 선택한 이유와 그 결과를 평가하는 일, 위험한 감량 과정을 미화하지 않는 일은 충분히 양립할 수 있다.중요한 것은 얼마나 많이 감량했느냐가 아니라 그 변화가 작품에 어떤 의미를 남겼느냐다. 배우의 연기 열정을 평가하는 기준이 체중계의 숫자나 감내한 고통의 크기가 되어서는 안 된다. 김민하가 우려한 것처럼 감량 자체가 유행처럼 소비되기보다, 그가 몸을 바꾸면서까지 표현하려 했던 인물과 이야기에 시선이 향해야 한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr