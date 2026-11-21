주진모 아내 민혜연이 임신 중 근황을 전했다. / 사진=민혜연 유튜브 영상 캡처

주진모 아내 민혜연이 임신 중 근황을 전했다. / 사진=민혜연 유튜브 영상 캡처

배우 주진모가 임신한 아내 민혜연을 향한 각별한 챙겼다. 임신 초기부터 아내의 건강을 걱정하며 먹는 음식 하나까지 세심하게 신경쓰는 모습으로 눈길을 끌었다.최근 유튜브 채널 '의사 혜연'에는 '(까꿍👼🏻)둘이 하는 마지막 데이트일지도 몰라요'라는 제목의 영상이 게재됐다.민혜연과 주진모는 지인들과 해물과 차돌박이를 함께 구워 먹을 수 있는 식당을 찾았다. 관자, 새우, 전복, 차돌박이 등이 구워지는 불판을 보던 주진모는 "여보가 좋아하는 거 다 있네"라고 말했다. 민혜연은 "그러니까"라며 "그래도 또 익혀서 먹으니까 먹을 수 있잖아"라고 응했다. 자막을 통해 '임신 진단 받은 지 한 달도 안 된 때였어요'라고 알렸다.주진모는 임신 중인 민혜연을 세심히 챙기는 모습을 보여줬다. '자나깨나 제 몸 걱정 뿐이던 임신 초기의 남편'이라는 자막도 나왔다. 주진모는 "병원에서는 날 것도 못 먹게 하더라. 회 같은 것도 못 먹게 하는데, 익힌 건 다 먹을 수 있어"라고 말했다. 민혜연은 "그렇지. 익힌 건 먹어도 돼"라고 덧붙였다.주진모와 11살 연하의 가정의학과 전문의 민혜연과 2019년 결혼했다. 두 사람은 최근 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr