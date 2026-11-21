민혜연이 남편 주진모와 데이트를 즐겼다. / 사진=민혜연 유튜브 영상 캡처

의사 민혜연이 남편인 배우 주진모의 생일을 맞아 준비한 특별한 선물을 공개했다.최근 유튜브 채널 '의사 혜연'에는 '(까꿍👼🏻)둘이 하는 마지막 데이트일지도 몰라요.'라는 제목의 영상이 올라왔다.민혜연은 예쁜 원피스를 차려입고 주진모와 데이트에 나섰다. 그는 "오늘이 딱 남편 생일이라 드레스업해봤다"며 한남동의 미국식 스테이크집 방문 계획을 밝혔다.생일 선물에 대한 비하인드도 털어놨다. 민혜연은 "예전에 한번 서프라이즈를 했을 때 남편이 워낙 마음에 들어하지 않아서 그 이후로는 무엇을 원하는지 물어보고 사준다"고 밝혔다. 이어 "이번에는 골프채 중에서 웨지 세트를 바꿔 달라고 하더라. 추석 연휴에 피팅숍에 가서 채를 바꿔주기도 했다"며 남편 맞춤형 통 큰 선물을 했다는 사실을 알렸다.당일 빈손으로 만나기 아쉬웠던 민혜연은 프리저브드 플라워를 준비하는 정상도 보였다. 주진모를 만난 민혜연은 주진모에게 프리저브드 플라워와 손편지를 건넸다. 주진모는 "우와"라며 감탄하더니 "귀엽고 예쁜데 나와 어울리냐"며 웃음을 자아냈다.두 사람은 식당에서 포터하우스 스테이크를 함께 맛보며 오붓한 생일 데이트를 즐겼다.1974년생인 주진모와 1985년생인 민혜연은 11살 차이로, 2019년 결혼했다. 결혼 7년 만에 전해진 2세 소식에 많은 축하가 이어지고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr