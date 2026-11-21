빅뱅 태양 / 사진='2026 마마 어워즈' 캡처

빅뱅 태양 / 사진='2026 마마 어워즈' 캡처

그룹 빅뱅(BIGBANG) 태양이 '2026 마마 어워즈'에서 수상 소감을 전하던 중 아내 민효린과 아들을 언급하며 눈물을 보였다.21일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마') 두 번째 날 시상식이 열렸다.이날 태양은 '리브 패스트 다이 슬로우'(LIVE FAST DIE SLOW)로 베스트 댄스 퍼포먼스 남자 솔로 부문을 수상했다.무대에 오른 태양은 소속사 관계자와 스태프들에게 감사 인사를 전한 뒤 빅뱅 멤버들을 언급했다. 그는 "20년이 넘는 시간 동안 건강하게 활동해 줘서, 그리고 서로에게 의지가 돼 줘서 고맙다. 정말 자랑스럽고, 앞으로도 건강했으면 좋겠다"고 말했다.이어 가족들에게도 고마운 마음을 표현했다. 태양은 "아티스트 태양이 가장 빛나게 하기 위해 가장 가까운 곳에서, 그렇지만 보이지 않는 곳에서 많은 헌신과 응원으로 저에게 진정한 사랑을 알려주는 제 사랑하는 아내"라고 말한 뒤 울컥한 듯 한동안 말을 잇지 못했다.감정을 추스른 태양은 "민효린 씨 진심으로 감사하다. 그리고 지난주가 우리 아들 생일이었는데 아빠가 바빠서 같이 못 있었다. 미안하고, 우리 아기 생일 축하하고 진심으로 사랑한다"고 전했다. 태양은 눈물을 닦으며 "죄송하다. 주책이다"라고 말했다. 객석에서는 그를 격려하는 박수가 쏟아졌다.태양은 "지난 시간을 돌아보면 참 행복하게 무대에서 여러분과 노래하고 춤췄던 기억밖에 없다. 그 시간들이 지금 생각해 보면 여러분과 나의 청춘이지 않나 싶다. 앞으로도 우리의 청춘을 이어가고 싶다"고 밝혔다.이어 "지금 와서 더 깨달은 건 어떤 일을 하는지 만큼이나 누구와 하는지도 중요하다는 것이다. 그 누군가가 여러분이고, 내 사랑하는 가족들이고, 동료들이고, 더블랙레이블 식구들이라 가능했다. 의미 있고 행복하다"고 덧붙였다.한편 '마마'는 지난 20일부터 이틀간 진행됐다. 첫날에는 신인상과 남녀 가수상, 그룹상 등 가수 중심의 시상이 이뤄졌으며, 둘째 날에는 노래와 앨범, 뮤직비디오 등 작품 중심의 시상이 진행된다. 배우 박보검이 호스트를 맡았다.이날 시상식에는 빅뱅, 아이브, 르세라핌, 제로베이스원, 코르티스, 키키, 이즈나, 나연, 화사, 우즈, 앤팀 등이 공연 출연진으로 이름을 올렸다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr