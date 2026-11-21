배우 김우석이 김지원의 오랜 팬이었다며 깊은 존경심을 표했다. / 사진제공=에일리언컴퍼니

배우 김우석이 작품을 위해 15kg 감량과 증량을 오간 외적 준비 과정을 공개했다.최근 서울 청담동의 한 카페에서 SBS 금토드라마 '닥터X'에 출연한 김우석을 만났다. '닥터X'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X '계수정'의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다. 김우석은 극 중 구서대병원 신입 인턴 박태경 역을 맡아 열연했다.김우석은 '닥터X'에 합류하기 직전 촬영한 개봉 예정 영화에서 캐릭터의 지치고 힘든 모습을 표현하기 위해 체중을 15kg가량 감량했다. 그는 "최대한 몸을 말려서 지친 기색을 보여주고 싶었다"고 회상했다.영화 촬영을 마친 뒤 봉인 해제된 식욕으로 6kg가량 체중이 늘었던 김우석은 '닥터X' 촬영을 앞두고 다시 6~7kg을 감량하며 신입 인턴 박태경의 풋풋한 외형을 맞췄다. 그는 "다시 살을 빼다 보니 근육까지 같이 빠졌다. 현장에 갔더니 감독님께서 너무 말라서 아파 보인다며 살을 찌워야 할 것 같다고 하실 정도였다"며 "그래서 '닥터X' 촬영 중에는 먹고 싶은 음식과 야식도 챙겨 먹었다. 덕분에 1화보다 마지막 12화에서 몸무게가 5kg 정도 늘면서 얼굴도 한결 편안하고 행복해졌다"고 미소 지었다.고된 체중 조절과 함께 실제 병원 촬영 중 겪은 해프닝도 전했다. 김우석은 "의사 가운을 입고 촬영장으로 이동할 때마다 실제 환자분들이 진료실 위치를 물어보신 적이 한두 번이 아니었다"며 "병원 현장에서 의료진과 환자분들을 가까이서 지켜보면서 존경심과 감사함을 깊이 느꼈다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr