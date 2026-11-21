빅뱅 / 사진='2026 마마 어워즈' 캡처

빅뱅 지드래곤 / 사진='2026 마마 어워즈' 캡처

그룹 빅뱅(BIGBANG)이 '2026 마마 어워즈'에서 베스트 뮤직비디오상을 받았다. 오랜만에 세 멤버가 함께 시상식 무대에 오른 가운데, 멤버들은 우왕좌왕하는 모습으로 웃음을 자아냈다.21일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마') 두 번째 날 시상식이 열렸다.이날 빅뱅은 '빅(BiiiG)' 뮤직비디오로 '베스트 뮤직비디오 위드 유튜브' 부문을 수상했다. 무대에 오른 지드래곤, 태양, 대성은 자리를 조정하느라 한동안 수상 대형을 갖추지 못했다.마이크를 잡은 지드래곤은 "오랜만에 세 명이서 서봐서 자리를 찾는 데 좀 걸렸다"고 말했다. 이어 "시상식 초반부터 기분 좋게 상을 받게 됐다. 감사하다"고 소감을 밝혔다.대성은 "뮤직비디오 상인 만큼 감독님을 비롯한 스태프분들께 감사드린다. 각 회사 관계자분들께도 감사하다"며 "뮤직비디오를 봐주신 모든 분들과 이 영광을 함께하겠다"고 전했다.태양은 전날 수상 소식도 언급했다. 그는 "어제는 참석하지 못했는데 팬스 초이스 부문에서도 상을 받았다"며 "사랑하는 VIP(팬덤명) 덕분이다. 진심으로 고맙다"고 말했다. 이어 "더 멋진 음악과 뮤직비디오, 무대로 보답하겠다"고 덧붙였다.'마마'는 지난 20일부터 이틀간 진행됐다. 첫날에는 신인상과 남녀 가수상, 그룹상 등 가수 중심의 시상이 이뤄졌으며, 둘째 날에는 노래와 앨범, 뮤직비디오 등 작품 중심의 시상이 진행된다. 배우 박보검이 호스트를 맡았다.이날 시상식에는 빅뱅, 아이브, 르세라핌, 제로베이스원, 코르티스, 키키, 이즈나, 나연, 화사, 우즈, 앤팀 등이 출연진으로 이름을 올렸다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr