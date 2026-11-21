'100일의 거짓말' 13회가 21일 방영된다. / 사진제공=tvN '100일의 거짓말'

'100일의 거짓말' 13회가 21일 방영된다. / 사진제공=tvN '100일의 거짓말'

'100일의 거짓말' 송지효와 구국단에 얽힌 비밀이 드러난다. 진선규가 자신의 조선인 아내 송지효와 관련된 비밀을 김유정에게 밝히고, 그를 자신의 목적에 이용하려는 가운데 김유정은 총구까지 겨눠지는 위기에 처한다.21일 방송되는 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'(연출 유인식·김윤진, 극본 류보리) 13회에서는 사토 신이치(진선규 분)에게 동시에 소환된 이가경(김유정 분)과 유소란(김현주 분)이 취조실에서 마주한다.'100일의 거짓말'은 시청률 10%대를 돌파하며 흥행을 이어가고 있다. 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 지난 15일 방송된 12회는 전국 유료플랫폼 가구 기준 10.4%를 기록했다. 앞서 8일 방송된 10회에서는 10.7%로 자체 최고 시청률을 경신했다.앞서 이가경은 조선총독부 기송관을 이용해 정무총감 관저에 폭탄을 터뜨릴 계획을 세웠다. 당시 사토 신이치는 유소란과 유필립(이무생 분)을 저녁 식사에 초대한 상황이었다.그러나 폭탄이 든 기송자를 사토 하나코(오오이 키코 분)가 가장 먼저 발견하면서 상황이 급변했다. 이상을 감지한 유소란과 유필립, 사토 신이치는 서재로 달려갔다. 수화기 너머로 폭발음을 들은 김태웅은 이가경에게 총구를 겨누며 긴장감을 높였다.폭발 사건 이후 사토 신이치의 의심과 분노는 극에 달한다. 경찰에게 끌려가는 이가경의 모습이 공개된 데 이어, 이번에는 사토 신이치의 감시 아래 이가경과 유소란이 취조실에서 대면한다.공개된 장면에서 이가경과 유소란은 서로 마주 앉아 팽팽한 긴장감을 형성한다. 사토 신이치는 이가경을 향해 총구를 겨누고, 이를 눈앞에서 지켜보는 유소란은 흔들리는 눈빛을 드러낸다.앞서 공개된 예고편에서 사토 신이치는 유소란을 향해 "너도 네 남편처럼 내가 이 애를 쏴 죽여도 입을 열지 않을텐가?"라고 물으며 압박했다. 이가경의 목숨을 위협하는 상황에서 유소란이 어떤 선택을 내릴지 관심이 쏠린다.사토 신이치가 이가경에게 들려줄 비밀도 새로운 변수다. 제작진은 "13회에서 사토 신이치는 이가경에게 조선인 아내 이애영과 구국단에 얽힌 비밀을 들려주며, 그를 자신의 목적을 위한 수단으로 이용하려 한다"며 "거듭되는 위기 속 걷잡을 수 없는 의심과 혼란이 이가경의 행보에 어떤 변화를 가져올지 지켜봐 달라"고 전했다.'100일의 거짓말' 13회는 21일 오후 9시 10분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr