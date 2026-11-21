아일릿 원희, 이로하 / 사진='2026 마마 어워즈' 캡처

아일릿 원희 / 사진='2026 마마 어워즈' 캡처

아일릿 이로하 / 사진='2026 마마 어워즈' 캡처

그룹 아일릿(ILLIT)이 '2026 마마 어워즈'에서 베스트 송 톱10을 수상했다. 이날 수상 무대에는 멤버 원희와 이로하만 올랐다.21일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마') 두 번째 날 시상식이 열렸다.이날 아일릿은 '잇츠 미(It's Me)'로 베스트 송 톱10의 첫 번째 수상자로 호명됐다. 무대에 오른 원희는 "크고 좋은 상을 주셔서 감사하다. 이 자리에 없지만 함께 축하하고 있을 언니들, 앞으로 건강하고 즐겁게 활동하자"고 말했다. 이어 "우리 노래를 사랑해 주셔서 감사드린다. 늘 저희를 위해 애써주시는 방시혁 의장, 그리고 빌리프랩 식구들에게도 감사드린다"고 전했다.이로하도 수상 소감을 밝혔다. 이로하는 "이 상을 주신 것은 여러분이 우리 노래를 사랑해 주셨기 때문이다. 우리 노래를 많이 좋아해 주셔서 정말 감사드린다"며 "내년에도 많이 활동해서 음악으로 보답하겠다"고 밝혔다.앞서 아일릿은 멤버들의 건강 문제로 활동 일정을 축소하겠다고 공지한 바 있다. 소속사 빌리프랩은 지난 18일 윤아와 민주, 원희가 고열과 몸살 증상으로 병원을 찾았으며, 의료진으로부터 충분한 휴식이 필요하다는 소견을 받았다고 밝혔다. 더불어 원희와 이로하가 발목 부상 이후 지속적인 관리가 필요한 상태라고 설명했다.당시 소속사는 '2026 마마 어워즈'를 비롯한 일부 공식 일정에 대해 멤버들의 당일 건강 상태에 따라 참여 범위와 진행 방식을 조정하겠다고 안내했다. 이에 따라 이날 시상식에는 두 멤버만 참석한 것으로 보인다.'마마'는 지난 20일부터 이틀간 진행됐다. 첫날에는 신인상과 남녀 가수상, 그룹상 등 가수 중심의 시상이 이뤄졌으며, 둘째 날에는 노래와 앨범, 뮤직비디오 등 작품 중심의 시상이 진행된다. 아일릿은 전날 열린 시상식에서 팬스 초이스 여자 톱10을 수상한 데 이어 베스트 송 톱10까지 받으며 2관왕에 올랐다.이날 시상식에는 빅뱅, 아이브, 르세라핌, 제로베이스원, 코르티스, 키키, 이즈나, 나연, 화사, 우즈, 앤팀 등이 출연진으로 이름을 올렸다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr