사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

배우 문가영이 미국 뉴욕에서 세련된 올블랙 패션과 청순한 미모를 뽐냈다.문가영은 최근 자신의 인스타그램에 모자 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 문가영은 짙은 우드톤의 공간에서 팔짱을 낀 채 거울에 비친 자신의 모습을 바라보고 있다. 검은색 뉴스보이캡과 넉넉한 실루엣의 블랙 의상을 매치한 문가영은 길게 늘어뜨린 생머리와 붉은 갈색의 커다란 가방으로 감각적인 스타일링을 완성했다. 여러 방향의 거울에 모습이 비치면서 한층 분위기 있는 장면이 연출됐다.이어진 사진에서 문가영은 회색 벽돌 건물 앞에 서서 커피 여러 잔이 담긴 트레이를 들고 카메라를 바라보고 있다. 모자 아래로 드러난 또렷한 눈매와 차분한 표정이 눈길을 끄는 가운데, 어깨에 멘 붉은 갈색의 짜임 가방이 검은색 의상과 선명한 대비를 이루며 세련미를 더한다.또 다른 사진에서 문가영은 베이커리 매장 앞을 지나며 손에 든 커피 트레이를 내려다보고 있다. 검은색 모자 아래로 긴 머리카락이 자연스럽게 흘러내리고 한쪽 어깨에 걸친 커다란 가방이 편안하면서도 고급스러운 분위기를 자아낸다. 시선을 아래로 향한 옆모습에서는 오뚝한 콧날과 날렵한 얼굴선이 돋보인다.마지막 사진에서 문가영은 뉴욕의 고층 건물들이 늘어선 거리에서 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다. 검은색 롱스커트와 상의를 매치한 단정한 차림에 붉은 갈색 가방을 어깨에 걸쳐 도회적인 매력을 드러냈다. 길게 내려오는 생머리와 자연스러운 표정이 어우러지며 화보 같은 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "문가영 사진 자주 주는거 너무 행복하다", "클래식하면서도 뻔하지 않은 게 너무 좋아", "너무 예뻐", "아름다워", "눈길이 안 갈 수가 없는 분위기", "볼수록 분위기에 빠져드는 사진" 등의 댓글을 달았다.한편 문가영은 2027년 상반기 방송 예정인 tvN 새 드라마 '고래별'에서 허수아 역을 맡아 시청자들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr