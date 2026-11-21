전소미 / 사진='2026 마마 어워즈' 캡처

전소미 / 사진='2026 마마 어워즈' 캡처

가수 전소미가 아이오아이(I.O.I) 무대에서 불거진 의상 논란 이후 다시 시상식 무대에 올랐다.21일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마') 두 번째 날 시상식이 열렸다.이날 그룹 키키(KiiiKiii), 이즈나(izna), 아이오아이 일부 멤버들은 합동 무대를 선보였다. 키키는 반짝이는 장식이 돋보이는 의상을, 이즈나는 검은색 의상을 입고 등장했다. 아이오아이 멤버들은 연한 분홍색과 노란색 의상으로 두 그룹 사이에서 조화를 이루면서도 색다른 분위기를 연출했다.특히 전소미의 의상이 눈에 띄었다. 전소미는 흰색 의상에 분홍색 상의와 장식으로 포인트를 줬다. 다른 아이오아이 멤버들과 색감을 맞추면서도 개성을 살린 모습이었다. 앞선 무대와 달리 전소미 혼자 의상 색상이 확연하게 대비되는 모습은 없었다.전소미는 지난 14~15일 열린 '2026 멜론뮤직어워드'(MMA 2026)에서 아이오아이 멤버들과 무대에 오른 뒤 의상 논란에 휩싸였다. 당시 다른 멤버들은 흰색 계열의 의상을 입었지만, 전소미만 검은색 의상을 착용했다. 이를 두고 온라인에서는 전소미 혼자 지나치게 돋보이고, 다른 멤버들은 상대적으로 주목받지 못했다는 지적이 나왔다.논란이 이어지자 전소미는 최근 라이브 방송을 통해 직접 해명했다. 그는 "저는 그 누구보다도 튀고 싶지 않다. 융화가 좋다"며 자신만 돋보이려는 의도가 없었다고 밝혔다. 당시 멤버들 모두 같은 스타일리스트의 손길을 거쳤다고도 설명했다.한편, 지난 20일 막을 올린 '2026 마마 어워즈'는 이날까지 이틀간 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 진행된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr