코르티스 / 사진='2026 마마 어워즈' 캡처

코르티스 / 사진='2026 마마 어워즈' 캡처

그룹 코르티스(CORTIS)가 '2026 마마 어워즈'에서 베스트 송 톱10을 수상했다.21일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마') 두 번째 날 시상식이 열렸다.이날 코르티스는 '레드레드(REDRED)'로 베스트 송 톱10의 두 번째 수상자로 호명됐다.마틴은 "'톱 송'으로 꼽힌 것 자체가 우리가 직접 곡을 쓴 만큼 의미가 깊다"라고 수상 소감을 밝혔다. 이어 "앞으로도 이런 방식으로 작업할 거고, 우리의 삶과 라이프스타일을 녹여낼 거다. 앞으로도 관심 많이 가져주면 감사하겠다. 코어(팬덤명) 사랑한다"고 말했다.성현은 "방시혁 의장을 비롯한 빅히트 모든 구성원께 감사하다. 우리를 위해 밤낮 가리지 않고 일해주시는 스태프에게도 감사하다"고 덧붙였다.건호는 다음 앨범을 예고했다. 그는 "3집 열심히 만들고 있으니까 다들 많이 기대해 달라"고 밝혀 향후 활동에 대한 기대감을 키웠다.'마마'는 지난 20일부터 이틀간 진행됐다. 첫날에는 신인상과 남녀 가수상, 그룹상 등 가수 중심의 시상이 이뤄졌으며, 둘째 날에는 노래와 앨범, 뮤직비디오 등 작품 중심의 시상이 진행된다. 코르티스는 전날 열린 시상식에서 팬스 초이스 남자 톱10을 수상한 데 이어 베스트 송 톱10까지 받았다.이날 시상식에는 빅뱅, 아이브, 르세라핌, 제로베이스원, 코르티스, 키키, 이즈나, 나연, 화사, 우즈, 앤팀 등이 공연 출연진으로 이름을 올렸다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr