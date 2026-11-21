사진 = 이유리 인스타그램

사진 = 이유리 인스타그램

사진 = 이유리 인스타그램

사진 = 이유리 인스타그램

배우 이유리가 핑크색 곰돌이 캐릭터와 함께 사랑스러운 근황을 공개했다.이유리는 최근 자신의 인스타그램에 "너랑 나랑 닮았곰? 🧸🩷"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이유리는 핑크색 곰돌이 그림 옆에서 두 주먹을 턱에 붙인 채 카메라를 바라보고 있다. 베이지색 니트에 앞머리를 내린 단발 헤어스타일로 부드러운 분위기를 연출했으며, 동그랗게 뜬 눈과 입을 벌린 장난스러운 표정이 귀여운 매력을 더한다.이어진 사진에서 이유리는 양손으로 턱을 괴고 커다란 눈망울을 드러내며 카메라를 응시하고 있다. 입술을 살짝 벌린 표정과 자연스럽게 뻗친 머리끝이 어우러져 인형 같은 비주얼을 보여준다.또 다른 사진에서 이유리는 눈을 감고 입을 크게 벌린 채 환하게 웃고 있다. 양손을 가볍게 쥐어 올린 발랄한 포즈가 눈길을 끄는 가운데, 목에 두른 패턴 스카프가 베이지색 니트와 어우러져 세련된 스타일링을 완성했다.마지막 사진에서 이유리는 한쪽 주먹에 턱을 기댄 채 카메라를 향해 입을 벌리고 있다. 핑크색 곰돌이와 작은 캐릭터가 그려진 액자 앞에서 특유의 또렷한 이목구비와 생기 있는 표정으로 귀여운 매력을 발산했다.이를 본 팬들은 "이쁘다", "곰돌이보다 유리님이 100배 더 귀엽곰", "너무 예뻐", "누가 인형인지 구분이 안 가요", "예뻐유", "핑크곰보다 더 귀여우면 어쩌라구요" 등의 댓글을 달았다.이유리는 최근 방송에서도 변함없는 동안 미모로 화제를 모았다. 지난 5일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑' 7주년 특집에 출연한 이유리는 오랜만에 모습을 드러냈으며, 출연진들은 "얼굴이 하나도 안 변하고 너무 사랑스럽다", "더 아기가 돼서 돌아왔다"며 감탄했다.특히 이유리는 앞으로 도전하고 싶은 배역으로 시어머니 역할을 언급하며 연기에 대한 의욕을 드러내기도 했다.한편 1980년생으로 46세인 이유리는 '신상출시 편스토랑'을 통해 다채로운 일상을 공개한 데 이어 SNS에서도 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr