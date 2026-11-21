사진 = 공효진 인스타그램

사진 = 공효진 인스타그램

배우 공효진이 이탈리아 로마에서의 근황을 공개했다.공효진은 최근 자신의 인스타그램에 "마지막 도시 ROME"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 공효진은 로마의 건물들이 늘어선 거리에서 카메라를 향해 환하게 웃고 있다. 아이보리색 패딩을 입고 머리를 자연스럽게 반묶음한 모습으로, 화려한 메이크업 없이도 특유의 편안하고 수수한 매력이 돋보인다. 한 손에 휴대전화를 든 채 몸을 살짝 돌려 미소 짓는 모습이 여행지의 자연스러운 분위기를 전한다.이어진 사진에서 공효진은 해가 저문 로마의 거리에서 뒤를 돌아보며 은은한 미소를 짓고 있다. 밝은 색상의 상의에 회색 바지를 매치한 편안한 차림으로 한 손에는 보라색 로에베 쇼핑백을 들고 있다. 꾸밈없는 헤어스타일과 소탈한 표정이 공효진 특유의 자연스러운 매력을 더한다.이를 본 팬들은 "언니 보고 싶어요", "좋아보여", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 공효진은 10살 연하 케빈오와 결혼했으며 케빈오가 지난해 6월 군 복무를 마친 뒤 부부가 함께하는 일상을 SNS에 공개해 왔다.공효진은 MBC 드라마 '유부녀 킬러'에서 비밀 저격수 유보나 역을 맡아 활약했으며, 지난 8월 개봉한 영화 '경주기행'에서도 관객들과 만났다. 최근 작품 활동을 마친 공효진은 유럽 여행을 비롯한 일상을 SNS를 통해 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr