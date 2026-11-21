배우 한그루가 과거 입술 필러 시술을 반복하다가 결국 모두 제거했다고 밝혔다. / 사진=한그루 유튜브 캡처, 텐아시아DB

배우 한그루가 과거 입술 필러 시술을 반복하다가 결국 모두 제거했다고 밝혔다. / 사진=한그루 유튜브 캡처

배우 한그루가 과거 입술 필러 시술을 반복하다가 결국 모두 제거했다고 밝혔다. / 사진=한그루 유튜브 캡처

배우 한그루가 과거 입술 필러 시술을 반복하다가 결국 모두 제거했다고 밝혔다. 원하는 모양과 달리 입술이 앞으로 돌출되자 화면 속 자신의 모습을 보고 충격을 받았다고 털어놨다.지난 17일 유튜브 채널 '그루니까말이야'에는 '눈썹부터 입술까지 싹 관리한 날. 내돈내산 뷰티데이'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 한그루는 눈썹 반영구 시술과 입술 라인 관리를 받으며 그동안 겪었던 외모 고민을 이야기했다.한그루는 "우리 지금 뷰티데이다. 쉴 때 바짝 해야 한다. 일주일 시간 있을 때 예약 다 해야 한다"며 휴식기를 이용해 외모 관리에 나섰다고 밝혔다. 특히 입술 관리에 앞서 "큰맘 먹고 공개하는 거다. 내가 정말 제일 스트레스 많이 받았던 게 입술이다"라고 털어놨다. 이어 "내가 어릴 때 필러도 해보고 지금 다 녹였다"며 과거 입술 필러 시술을 받은 경험을 공개했다. 그는 "나는 아랫입술만 원래 항상 통통하고 위에 없어서 위에를 넣어보고 빼보고 별짓을 다 했다"고 설명했다.그러나 시술 결과는 기대와 달랐다고 한다. 한그루는 윗입술이 위로 올라가는 모양을 원했지만, 필러를 주입할수록 입술이 앞으로 튀어나왔다고 전했다. 그는 "계속 넣었다. 내가 내 화면을 보고 충격을 받았다. '입술이 왜 저 모양이야'"라며 결국 필러를 모두 제거했다고 밝혔다.한그루는 반복된 시술 과정에서 입술의 감각이 없어질 정도였다고도 털어놨다. 이후 다른 관리 방법을 알아보던 중 입술 라인 확장 시술을 접하게 됐다. 그는 "어떻게 하면 조금 윗입술 선이 좀 위로 올라올 수 있을까 찾다가 여기를 수소문 끝에 발견했다"며 새로운 시술을 선택한 이유를 설명했다.외모 관리에 신경 쓰게 된 배경도 전했다. 한그루는 평소 일을 하지 않을 때 화장을 거의 하지 않는다며 민낯으로 외출했다가 상처받았던 경험을 떠올렸다. 그는 "생얼인 날 꼭 누군가를 마주친다. 감사하게 알아봐주신다"며 자신을 알아보는 사람들에게 고마운 마음을 표현했다.하지만 반갑게 인사를 나눈 뒤 예상하지 못한 반응을 접했다고 한다. 한그루는 "실컷 인사도 하고 갔는데 댓글에 '생각보다 별로더라'. 그런 거에 얼마나 상처를 받았는지"라며 당시의 심정을 털어놨다.한그루는 "성형이나 그런 건 당연히 조심해서 해야 하지만 시술도 그렇고 시행착오도 많았다"며 외모 관리에 대한 생각을 밝혔다. 그는 "민낯에 다녀도 티 안 나게 보완될 수 있는, 보조적으로 할 수 있는 것들은 해놓으면 좋지 않나"라고 덧붙였다. 그는 "아침에 그냥 일어나서 눈곱만 떼고 애들 데려다주다가 누구를 만나도 너무 욕먹지만 않게끔 그런 마음으로 하는 거니까 나쁘게 생각하지 말아달라"고 당부했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr