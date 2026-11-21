사진 = 닝닝 인스타그램

사진 = 닝닝 인스타그램

사진 = 닝닝 인스타그램

사진 = 닝닝 인스타그램

그룹 에스파 닝닝이 몸매가 돋보이는 스타일링을 선보였다.닝닝은 최근 자신의 인스타그램에 "Exploring the Sunrise Sanctuary with alo on Huaihai Road"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 닝닝은 연보라색 브라톱과 레깅스에 짧은 카디건을 걸친 채 카메라를 바라보고 있다. 한 손을 허리에 올리고 다른 손으로 테이블을 짚은 포즈가 잘록한 허리와 탄탄한 복부를 드러낸다. 풍성한 웨이브 헤어와 또렷한 이목구비, 은은한 핑크빛 메이크업이 어우러져 세련된 비주얼을 완성했다.이어진 사진에서 닝닝은 거울 앞에 옆으로 선 채 한쪽 다리를 뒤로 들어 올리고 고개를 돌려 카메라를 응시하고 있다. 카디건을 벗고 브라톱과 레깅스만 착용한 모습으로 몸에 밀착되는 의상이 군살 없는 허리와 힙 라인을 강조한다. 자연스럽게 흘러내린 검은 웨이브 머리와 무심한 듯한 표정도 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 닝닝은 연보라빛의 포근한 아우터를 어깨 아래로 내려 입고 뒤를 돌아보고 있다. 어깨를 드러낸 채 카메라를 바라보는 포즈에 긴 속눈썹과 도톰한 입술이 돋보이며 부드러운 웨이브 헤어가 얼굴을 감싸 사랑스러우면서도 매혹적인 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 닝닝은 계단에 한쪽 발을 올린 채 전신 포즈를 취하고 있다. 라벤더색 카디건과 브라톱, 레깅스를 맞춰 입은 스타일링에 베이지색 부츠를 매치했으며 몸에 밀착되는 레깅스가 늘씬한 다리 라인을 부각한다. 긴 생머리처럼 자연스럽게 떨어지는 웨이브 헤어와 차분한 표정이 어우러져 화보 같은 장면을 연출했다.이를 본 팬들은 "사랑해요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "닝닝 화이팅", "진짜 깜찍해", "늘 사랑스러워요" 등의 댓글을 달았다.한편 닝닝이 속한 에스파는 오는 28일과 29일 서울 고려대학교 화정체육관에서 데뷔 6주년 기념 팬미팅 '2026 aespa FAN MEETING "MY 보고 싶다 ae가"'를 개최하며 2027년 1월부터 월드투어 'SYNK : COMPLæXITY'의 유럽 공연을 이어갈 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr