은가은이 '살림남'에서 모녀 갈등을 겪는다. / 사진=텐아시아DB

은가은이 '살림남'에서 모녀 갈등을 겪는다. / 사진제공=KBS

가수 은가은이 친정어머니와 또다시 갈등을 빚는다. 손녀를 안고 싶어 하는 어머니와 이를 만류하는 은가은 사이에 신경전이 벌어지면서 남편 박현호까지 난처한 상황에 놓인다.21일 방송되는 KBS2 예능 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 박현호·은가은 부부가 딸 서원이, 양가 어머니와 함께 첫 단풍 나들이에 나서는 모습이 공개된다.이날 은가은의 어머니는 손녀 서원이를 만나기 위해 새벽부터 김해에서 서울로 올라온다. 오랜만에 손녀를 만난 어머니는 반가운 마음에 서원이를 안으려 하지만 서원이는 낯을 가리며 울음을 터뜨린다. 이에 어머니는 "가까이 살면 (서원이 보러) 자주 올 텐데, 그러지 못해서 미안해"라며 속상한 마음을 내비친다.이후 가족들은 서울어린이대공원으로 단풍 나들이를 떠난다. 박현호는 장모님의 기분을 풀어주기 위해 "유모차 좀 끌어보시겠어요?"라고 권하지만 은가은은 "유모차가 무거워서 엄마 손목이 아플 거다"라며 이를 만류한다.은가은이 어머니에게 유모차를 맡기지 않은 데에는 이유가 있었다. 그는 "엄마가 손목에 물혹이 차서 주사로 빼내는 시술을 계속 하셨다"고 설명한다. 딸 서원이의 몸무게까지 더하면 유모차 무게가 약 30kg에 달하는 만큼 어머니의 손목에 무리가 갈 것을 걱정한 것.그러나 어머니는 유모차를 끄는 대신 서원이를 직접 안겠다고 나선다. 은가은은 이번에도 "무거워서 안 된다"며 딸을 데려오고, 비슷한 상황이 반복되자 어머니는 서운함을 감추지 못한다. 급기야 가족사진을 찍자는 은가은의 제안까지 거절한다.은가은은 남편 박현호에게 또 다른 속내를 털어놓는다. 그는 "엄마가 서원이를 안고 있다가 혹시나 삐끗하시면 서원이가 다칠까 봐 조마조마한 것도 있다"며 걱정한다.이를 눈치챈 어머니는 "내 팔목 걱정보다 (서원이를 떨어뜨릴까 봐) 불안해서 그러지?"라고 직접 묻는다. 결국 모녀 사이에는 싸늘한 분위기가 형성되고 지난 추석에 이어 또 한 번 갈등이 불거질 위기에 놓인다.두 사람의 신경전이 이어지자 박현호의 어머니마저 눈치를 보다 자리를 피한다. 난처해진 박현호는 "이러면 안 된다. 저라도 뭔가를 해야겠다"며 분위기를 바꾸기 위한 방법을 고민한다.한편 스튜디오에서 가족들의 나들이를 지켜보던 MC 이요원은 "저렇게 아기가 있어야 집안에 웃음이 끊이질 않는다"며 흐뭇해한다. 은지원 역시 "아이가 없으면 저렇게 가족이 모일 일이나 있겠어?"라고 공감한다. 이에 이요원은 "이제 우리 집도 저런 분위기가 아니다. 아이들이 초등학생이 되니 애교는 '유료 서비스'가 됐다"며 자신의 육아 경험을 전한다.'살림남'은 이날 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr