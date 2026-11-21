리센느 원이가 취재진을 향해 손 인사를 하고 있다. / 사진=텐아시아DB

유영우, 그룹 리센느 원이, 이선민이 합동 콘서트를 연다. / 사진제공=MBC '전지적 참견 시점'

유영우, 그룹 리센느 원이, 이선민의 합동 콘서트에 3만 5000명의 신청자가 몰렸다. 200석을 모집한 공연에 정원의 175배에 달하는 인원이 신청한 가운데, 무명 시절부터 서로를 응원해 온 세 사람이 한 무대에 오른다.21일 방송되는 MBC 예능 '전지적 참견 시점' 425회에서는 유영우, 원이, 이선민의 거제 합동 콘서트 비하인드가 공개된다.이번 공연은 과거 운전 연수 콘텐츠를 통해 '삼촌·조카'로 인연을 맺은 세 사람이 다시 뭉친 자리다. 각자의 자리에서 활동을 이어온 이들은 원이의 고향인 거제에서 함께 무대에 서게 됐다.공연을 앞두고 원이는 먼 길을 찾아온 유영우와 이선민을 위해 특별한 식사를 준비한다. 아귀찜부터 물회, 홍합탕까지 푸짐한 해산물 한 상을 차려 삼촌들을 대접한다.원이의 어머니와 유영우 사이의 특별한 사연도 공개된다. 원이의 어머니가 과거 유영우의 공연을 찾아간 데 이어 절에 감사 인사까지 했던 이야기가 밝혀진다. 이선민은 원이의 아버지와 뜻밖의 '맞담 동무'가 된 사연을 공개하며 웃음을 더할 예정이다.세 사람은 무명 시절부터 서로를 응원해 온 시간도 돌아본다. 원이는 이번 컴백으로 음원 차트 1위를 달성한 소감을 전하며 "누가 깜짝 카메라를 하는 것 같다"고 털어놓는다.조카처럼 아껴 온 원이의 성장을 지켜본 유영우 역시 뿌듯한 마음을 표한다. 오랜 무명 시절을 거쳐 각자의 자리에서 성과를 거둔 세 사람이 함께 무대에 오르는 순간도 공개될 예정이다.이번 거제 콘서트는 200석 모집에 3만 5000명이 신청하며 높은 관심을 받았다. 공연을 통해 다시 만난 유영우, 원이, 이선민이 어떤 무대를 선보일지 주목된다.'전지적 참견 시점'은 21일 오후 11시 10분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr