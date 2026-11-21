축구선수 송민규·아나운서 곽민선 부부가 임신 소식을 알렸다. / 사진=곽민선 SNS

송민규가 곽민선의 임신 소식을 전했다. / 사진='슛포러브' 영상 캡처

축구선수 송민규와 아나운서 출신 방송인 곽민선 부부가 부모가 된다.지난 20일 유튜브 채널 '슛포러브'에서는 포르투갈에서 선수 생활 중인 송민규를 만난 영상이 공개됐다. 송민규는 현재 포르투갈 프리메이라리가 CD 나시오날 소속으로 뛰고 있다.제작진과 함께 구단 팬숍을 찾은 송민규는 유독 아동용 유니폼에서 눈을 떼지 못하며 "예쁘다. 이거 나중에 사놔야겠다"고 말했다. 이어 "최초 공개인데 와이프가 임신 중"이라며 아빠가 된다는 소식을 직접 전했다. 그러면서 "내년 4월 출산한다"라며 "나중에 이거 사서 제 아들과 같이 입어야 겠다"고 밝혔다. 뱃속 아이의 성별은 남자 아이였다.제작진은 송민규를 축하했다. 송민규는 "와이프 닮은 남자 아이였으면 좋겠다"며 예비 아빠의 설렘을 표했다.곽민선도 SNS를 통해 임신 사실을 알렸다. 그는 송민규가 FC서울에서 뛰던 당시 선보였던 '만세' 세리머니 영상을 공유하며 "아이와 함께인 걸 알게 된 후 첫 경기다. 그래서 태명이 송만세"라고 설명했다.두 사람은 지난해 12월 20일 결혼식을 올렸다. 결혼 약 1년 만에 첫 아이 임신 소식을 전하게 됐다.송민규는 포항 스틸러스, 전북 현대 모터스, FC 서울 등에서 뛰었으며, 현재 CD 나시오날로 이적해 포르투갈 무대에서 활약 중이다. 곽민선은 2016년 MTN 머니투데이방송 아나운서로 방송 활동을 시작했으며 이후 SPOTV 아나운서 등을 거쳤다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr