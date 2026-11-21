사진 = 이영애 인스타그램

사진 = 이영애 인스타그램

사진 = 이영애 인스타그램

사진 = 이영애 인스타그램

배우 이영애가 고혹적인 미로를 자랑했다.이영애는 최근 자신의 인스타그램에 "라 필하모니카의 첫 내한공연에 스토리텔러로 함께했습니다🫶"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이영애는 검은색 의상을 입고 갈색 의자에 앉아 한 손으로 턱을 괸 채 옆을 바라보고 있다. 자연스럽게 뒤로 넘긴 긴 웨이브 헤어와 또렷한 이목구비가 어우러져 단아한 미모를 돋보이게 한다. 입가에 자리한 마이크와 손에 들고 있는 검은색 자료집도 눈길을 끈다.이어진 사진에서 이영애는 어깨가 드러나는 검은색 민소매 의상을 입고 자료를 든 채 옆모습을 드러냈다. 머리를 반묶음으로 정리한 이영애는 마이크를 착용하고 정면을 응시하며 무언가 이야기하는 듯한 모습으로 시선을 사로잡는다. 매끄러운 어깨선과 선명한 옆얼굴이 세련된 분위기를 더한다.또 다른 사진에서 이영애는 검은색 겉옷을 걸친 채 대기실 문 앞에서 브이 포즈를 취하고 있다. 한 손에는 검은색 자료집을 들고 은은한 미소를 지었으며 붉은색 립 메이크업이 화사한 얼굴을 더욱 돋보이게 한다. 이영애가 서 있는 문에는 이름이 적힌 안내문도 부착돼 있다.마지막 사진에서 이영애는 크림색 의상을 입고 한 손을 뻗어 무언가를 가리키고 있다. 길게 내려오는 검은 머리를 반묶음으로 연출한 이영애는 다른 손에 자료를 든 채 옆에 선 인물과 함께 있는 모습이다. 자연스러운 옆모습에서도 특유의 우아한 분위기가 드러난다.앞서 이영애는 '2026 멜론뮤직어워드' 참석 사진을 공개하며 화제를 모았다. 특히 그룹 에스파 멤버 카리나, 윈터, 지젤, 닝닝과 함께 촬영한 사진에서는 화려한 녹색 드레스를 입고 걸그룹 멤버들 사이에 서서 변함없는 동안 미모를 자랑했다. 카리나와 나란히 선 모습까지 주목받으며 세대를 뛰어넘는 비주얼로 관심을 모았다.이영애는 또 최근 '라 필하모니카' 첫 내한공연에도 스토리텔러로 참여했다. 라 필하모니카는 세계적인 오케스트라 빈 필하모닉의 여성 단원들을 중심으로 결성된 7인조 앙상블로, 이번 공연에서 클래식과 영화음악 등 다양한 레퍼토리를 선보였다.한편 1971년생으로 55세인 이영애는 최근 음악 시상식 참석에 이어 클래식 공연의 스토리텔러로 무대에 서는 등 연기 외에도 다양한 문화예술 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr