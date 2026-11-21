배우 이레가 한층 성숙해진 모습으로 근황을 전했다. / 사진제공=초록뱀엔터테인먼트

배우 이레가 한층 성숙해진 모습으로 근황을 전했다. / 사진제공=초록뱀엔터테인먼트

배우 이레가 한층 성숙해진 모습으로 근황을 전했다. / 사진제공=초록뱀엔터테인먼트

배우 이레가 중앙대학교 연극전공에 진학한 가운데, 한층 성숙해진 모습으로 근황을 전했다. 과거 배우 강동원과 영화 '반도'에서 호흡을 맞췄던 그는 새로운 프로필 사진을 통해 달라진 분위기를 선보였다.지난 20일 소속사 초록뱀엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 이레의 새 프로필 사진 여러 장을 공개했다. 최근 전속계약을 체결한 이후 처음 선보이는 프로필이다. 사진 속 이레는 화이트 슬리브리스에 셔츠와 데님 팬츠를 매치해 자연스러운 분위기를 연출했다. 긴 머리를 늘어뜨린 채 카메라를 응시하는 모습에서는 차분한 분위기가 느껴졌다. 화려한 장식 없이 간결한 의상으로 청순한 매력을 강조했다.또 다른 사진에서 이레는 블랙 미니 원피스를 착용해 앞선 모습과 다른 분위기를 보여줬다. 그는 진지한 표정과 다양한 포즈로 성숙한 이미지를 연출하는가 하면, 환하게 웃으며 밝은 모습도 선보였다.2006년생인 이레는 2012년 드라마 '굿바이 마눌'로 데뷔했다. 이후 2013년 영화 '소원'에서 어린 나이에도 섬세한 감정 연기를 선보이며 이름을 알렸다. 2020년에는 강동원 주연의 영화 '반도'에서 준이 역을 맡아 함께 호흡을 맞췄다. 아역배우로 활동을 시작한 이레는 이후 다양한 작품에 출연하며 경력을 쌓았다. 중앙대학교 연극전공에도 진학해 학업과 연기 활동을 병행하고 있다.이레는 12월 2일 개봉하는 영화 '내일의 민재'에서 주인공 민재 역을 맡았다. '내일의 민재'는 달리기에 대한 열정을 가진 육상선수 민재가 한 번의 잘못된 선택으로 어긋난 현실을 마주하고, 다시 앞으로 나아가는 과정을 그린 작품이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr