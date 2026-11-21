이세돌이 '백수 이세돌'을 마쳤다. / 사진=텐아시아DB

'백수 이세돌' 최종회가 방송됐다. / 사진제공=KBS2 '백수 이세돌'

'백수 이세돌' 이세돌이 151m 상공에서 아찔한 교량 점검 작업에 도전한 데 이어 고향 마을회관 보수 작업까지 마쳤다. 다양한 직업을 체험하며 AI가 대체할 수 없는 인간의 가치를 찾아온 그는 마지막 방송에서 "결국 AI는 AI이고 인간은 인간이 아닌가"라는 소회를 밝혔다.지난 20일 방송된 KBS2 예능 '백수 이세돌' 최종회에서는 이세돌이 한상진, 최다니엘과 함께 천사대교 주케이블 점검에 나서고, 고향 비금도에서 노후 마을회관을 보수하는 모습이 그려졌다. MC 정재형과 장도연도 이세돌의 마지막 도전을 함께 지켜봤다.이세돌은 천사대교 주케이블 점검 현장에 투입됐다. 작업 설명을 들을 때까지만 해도 자신감을 보였지만, 50m 높이를 리프트로 올라 사다리를 거쳐 200m 길이의 작업 경로 앞에 서자 긴장한 기색을 감추지 못했다.이세돌은 "'하면 되지'라고 생각했지만 역대급으로 긴장한 것 같다"고 털어놨다. 한상진과 최다니엘은 안전을 위해 작업자의 권리인 '작업 중지권'을 외칠 정도로 두려워했다. 이를 지켜보던 장도연 역시 "보는 나조차도 발끝이 저린다"며 긴장했다.그러나 이세돌은 공포를 이겨내고 한 발씩 앞으로 나아갔다. 점차 걸음법에 익숙해진 그는 점검 카메라와 거울을 이용해 주케이블의 래핑 훼손 여부, 볼트 풀림, 부식 상태 등을 살폈다.약 30분 만에 작업 환경에 적응한 이세돌은 점검을 마쳤다. 한상진은 "'백수 이세돌'이 아니라 이세돌의 위대한 도전"이라며 감탄했다.이후 일행은 이세돌의 고향인 비금도로 향했다. 이곳에서는 이세돌의 어머니가 방송에 처음으로 출연했다. 어머니는 아들이 여러 직업에 도전하는 모습을 두고 "힘든 일도 많을 테니 프로그램에서 여러 체험을 하는 모습을 보면 좀 애처롭다는 생각이 든다"며 눈시울을 붉혔다.이세돌은 그동안 프로그램에서 배운 기술을 고향에 보탬이 되는 일에 활용하기로 했다. 낡은 마을회관의 공용 주방을 보수하는 작업에 참여한 것이다.현장에는 타일 멘토 소정우와 피터, 이철우, 타일 학원 수강생 조예진, 배관 멘토 조민수 등 전문 시공팀이 함께했다. 이세돌과 한상진, 최다니엘도 작업에 힘을 보탰다.과거 타일 시공에 어려움을 겪었던 이세돌은 이번에는 레이저 수평선에 맞춰 타일을 능숙하게 부착했다. 이를 지켜본 피터는 "완벽하다", "역시 프로는 다르다"며 달라진 실력을 칭찬했다.다음 날에도 이세돌은 최다니엘과 함께 현장에 나와 타일 줄눈 작업과 외벽 페인트칠을 위한 바탕면 정리, 퍼티, 도색 작업에 참여했다. 특히 멘토들이 말릴 정도로 꼼꼼하게 페인트칠을 이어가며 열의를 보였다.1박 2일에 걸친 작업 끝에 낡았던 마을회관은 쾌적한 공간으로 바뀌었다. 이세돌은 함께 작업한 이들에게 "굉장히 고맙다. 고향에 올 때마다 계속 생각날 것 같다"며 감사한 마음을 전했다.이세돌은 '백수 이세돌'을 통해 맥주 보이, 야쿠르트 판매 및 배달, 한강 수영장 청소, 로프공, 타일공, 배관공 등 여러 직업을 체험했다. 마지막으로 지난 여정을 마친 그는 "사회 초년생에 가까웠는데, 잘하지 못하는 일을 배워가는 건 참 행복한 일"이라고 말했다.이세돌은 "바둑만 둬 오다 사람들과 함께 일하는 게 부족했는데, 이번 기회를 통해 많은 것들을 같이 해보고 느꼈다"고 했다. 이어 "결국 AI는 AI이고 인간은 인간이 아닌가. 어떤 상황에서든 우리끼리 부대끼며 살아가는 것 같다"고 밝혔다. 그러면서 "참 시원섭섭하다. 또다시 기회가 주어진다면 좋겠다"며 프로그램을 마무리했다.방송 이후 SNS에서는 "이세돌이라는 순수한 사람을 발굴했다는 데 큰 의미가 있다", "전 세계 탑이었던 사람이 저렇게까지 열심히 하다니", "고향 마을회관에 다 기부했다니 대박. 진짜 멋지다", "뭐든 최선을 다하는 모습이 눈물겨웠다" 등의 반응이 나왔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr