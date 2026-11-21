배우 김명민이 고(故) 안판석 감독을 향한 그리움을 전했다. / 사진=텐아시아DB

배우 김명민이 고(故) 안판석 감독을 향한 그리움을 전했다. / 사진제공=tvN

배우 김명민이 고(故) 안판석 감독을 향한 그리움을 전했다. / 사진제공=tvN

배우 김명민이 고(故) 안판석 감독을 향한 그리움을 전했다. 드라마 '하얀거탑'에서 함께 작업했던 그는 안 감독과 한 작품을 더 하지 못한 것이 한으로 남는다고 털어놨다.지난 18일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 369회에는 김명민이 출연해 30년간의 연기 생활을 돌아봤다.김명민은 '불멸의 이순신', '하얀거탑', '베토벤 바이러스', '내 사랑 내 곁에' 등 대표작에 얽힌 이야기를 전했다. 데뷔 30년 만에 처음으로 예능에 출연한 그는 촬영 당시의 경험과 배우로서 지켜온 연기 철학을 소개했다.'하얀거탑'을 연출한 고 안판석 감독을 언급하며 아쉬움을 내비쳤다. 김명민은 "감독님과 꼭 한 작품은 더 할 수 있을 거라고 생각했는데 못한 게 한이 된다"고 말했다. 작품을 함께하며 쌓은 인연을 떠올리는 그의 발언이 눈길을 끌었다.배우 생활을 포기하려 했던 과거도 회상했다. 김명민은 아내가 임신했을 당시 태아의 성장 속도가 더디다는 소식을 접하고 뉴질랜드 이민을 준비했다고 밝혔다. 가족을 위해 연기를 그만둘 생각까지 했지만, 그 무렵 '불멸의 이순신' 출연 제안을 받으며 새로운 기회를 맞았다.아내는 아이를 무사히 출산했고, 김명민은 "우리 아이가 태어나면서 아빠에게 선물을 가져다준 거 아닐까"라는 아내의 말을 전했다. 그는 '불멸의 이순신' 촬영 당시 이순신 장군이 등장하는 꿈을 10번 넘게 꿀 정도로 배역에 몰입했다고 설명했다.해당 작품을 통해 첫 연기대상을 받았던 순간도 돌아봤다. 김명민은 배역을 준비하는 과정에서 작은 부분까지 신경 써 왔던 경험을 이야기하며 연기에 대한 생각을 밝혔다. 또한 '베토벤 바이러스'에서 강마에 역을 맡아 선보였던 연기와 영화 '내 사랑 내 곁에'에서 루게릭병 환자를 표현하기 위해 체중을 20kg 감량했던 과정도 언급했다.김명민은 유재석과의 인연도 이야기했다. 두 사람은 1972년생 동갑내기이자 서울예대 동문이지만 학창 시절에는 서로 마주친 적이 없었다고 밝혔다. 김명민은 첫 예능 출연에 긴장했던 모습과 달리 유재석과 다양한 이야기를 나누며 방송을 마쳤다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr