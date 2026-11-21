'100일의 거짓말' 13회 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=tvN

'100일의 거짓말' 13회 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=tvN

'100일의 거짓말' 김유정이 폭탄 폭발 사건 이후 경찰에 붙잡히는 위기를 맞는다. 박진영 역시 경찰들에게 포위된 가운데, 두 사람의 관계에도 변화가 예고됐다.tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 측은 13회 방송을 앞두고 이가경(김유정 분)과 김태웅(박진영 분)이 경찰들과 대치하는 현장을 공개했다.앞서 사토 신이치(진선규 분)는 유소란(김현주 분)과 유필립(이무생 분)을 관저로 초대해 금석중(감우성 분)과 계암리 사건을 언급하며 두 사람을 압박했다.같은 시각 이가경은 박세환(김동영 분)과 함께 조선총독부 기송관실에 잠입해 사토 신이치의 관저로 폭탄을 보냈다. 그러나 폭탄이 도착한 서재에 있던 사람은 사토 신이치가 아닌 사토 하나코(오오이 키코 분)였다. 수화기 너머로 폭발음이 들리자 동생의 위험을 직감한 김태웅은 이가경에게 총을 겨눴다.이런 가운데 공개된 사진에는 기송관실 앞에서 경찰들과 대치하는 이가경과 김태웅의 모습이 담겼다. 후쿠다(김중희 분)가 이끄는 경찰들이 기송관실을 에워싼 가운데 두 사람은 여러 개의 총구 앞에서 손을 들고 걸어 나온다.특히 박세환이 김태웅을 인질로 붙잡고 총을 겨누면서 상황은 더욱 긴박해진다. 이가경은 경찰들에게 붙잡혀 어디론가 끌려가고, 그 와중에도 김태웅을 돌아보며 안타까움을 자아낸다.21일 방송되는 13회에서는 사토 신이치가 숨겨진 진실을 파헤치기 시작하면서 이가경과 김태웅을 더욱 압박한다. 사토 신이치의 새로운 계략에 토막촌 철거 위협까지 더해지는 가운데, 김태웅은 그로부터 중대한 임무를 부여받게 된다.제작진은 "사토 신이치를 겨냥한 구국단의 두 번째 폭탄이 그를 더욱 자극한다"라며 "하지만 동시에 사토 신이치의 권력과 야욕에 맞선 인물들의 움직임 역시 더욱 거세진다. 이가경, 김태웅의 관계에는 어떤 변화가 찾아올지도 지켜봐 달라"고 전했다.폭탄 폭발 사건으로 궁지에 몰린 이가경이 경찰의 손에서 벗어날 수 있을지, 김태웅과의 관계는 어떻게 달라질지 관심이 쏠린다.'100일의 거짓말' 13회는 이날 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr