이시아가 '솔로라서2'에 합류한다./사진제공=얼리버드 엔터테인먼트

SBS Plus·E채널 신규 예능 ‘솔로라서2’에 배우 이시아(3)가 합류한다.‘솔로라서’는 솔로라서 외롭지만, 솔로라서 행복한 매력 만점 솔로들의 진솔한 일상을 담은 관찰 리얼리티 예능 프로그램이다.오는 12월 7일 오후 8시 40분 첫 방송되는 '솔로라서2'에서는 ‘원조 MC’ 방송인 신동엽과 ‘새 MC’ 배우 조윤희가 호흡을 맞춘다. ‘솔로 언니’로는 김지수, 클라라, 유이가 출연을 확정했다.이런 가운데 이시아가 ‘솔로라서2’를 통해 그동안 작품에서 보여준 모습과는 또 다른 매력을 선보일 전망이라 해 기대가 모인다. 청초한 이미지와 뚜렷한 개성을 지닌 이시아는 35만 명의 구독자를 보유한 ‘게임 유튜버’라는 반전 이력의 소유자다. 특히 ‘스타 고인물’(스타크래프트를 오래 즐긴 유저)이라는 애칭까지 얻을 만큼 남다른 게임 사랑을 자랑한다. 연기부터 게임까지 다방면에서 활약하며 열정적인 에너지를 뿜어내는 이시아가 ‘솔로라서2’에서 어떤 일상을 공개할지 관심이 쏠린다.제작진은 “이번 시즌에는 더욱 다채롭고 풍성한 ‘솔로 언니’들의 일상을 만나볼 수 있을 것이다. 각자의 색깔과 방식으로 솔로 라이프를 꾸려가는 이들의 고민과 행복, 새로운 도전까지 폭넓게 담아내고자 한다. 특히 예능에서 만나기 힘든 배우 이시아가 자신만의 방식으로 일상을 채워가는 모습을 공개하며 시청자들에게 색다른 재미와 공감을 선사할 예정이다. 많은 관심과 기대 부탁드린다”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr