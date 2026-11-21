사진 = 서인영 인스타그램

사진 = 서인영 인스타그램

가수 서인영이 '2026 MAMA AWARDS' 참석을 알리며 올블랙 패션을 공개했다.서인영은 최근 자신의 인스타그램에 "마마 갑니당😆"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 서인영은 검은색 비니와 선글라스를 착용한 채 횡단보도 앞에 서 있다. 넉넉한 핏의 블랙 패딩 점퍼에 후드 티셔츠와 와이드 팬츠를 매치해 편안하면서도 시크한 분위기를 연출했다. 한 손에는 검은색 가방을 들었으며, 흰색과 검은색이 조화를 이룬 신발로 올블랙 스타일링에 포인트를 더했다.이어진 사진에서 서인영은 한 손으로 비니를 만지며 걸음을 옮기고 있다. 선글라스 너머로 시선을 옆으로 돌린 모습과 자연스럽게 내려오는 패딩 점퍼의 실루엣이 눈길을 끈다. 검은색 의상으로 통일한 가운데 발목 위로 드러난 밝은 색상의 신발이 대비를 이루며 특유의 개성 있는 패션 감각을 보여준다.이를 본 팬들은 "즐기다오세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅하소서", "우리 인영이 잘되서 너무너무 기뻐요", "잘하고 오세요" 등의 댓글을 달았다. 배우 이선빈도 "퀸이 가신다아"라는 댓글을 남기며 서인영을 응원했다.서인영이 언급한 '마마'는 지난 20일부터 21일까지 일본 교세라 돔 오사카에서 개최되는 '2026 MAMA AWARDS'다.한편 서인영은 지난 2023년 2월 비연예인 사업가와 결혼했으나 결혼 생활 약 1년 9개월 만인 2024년 11월 합의 이혼 소식을 전했다. 이후 서인영은 유튜브 채널 '개과천선 서인영'을 통해 재혼 소식을 알렸다. 서인영은 오는 12월 26일 교회에서 소규모 결혼식을 올릴 예정이라고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr