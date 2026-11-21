신민아가 '재혼 황후'에서 황후 나비에 역을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

신민아가 '재혼 황후'에서 우아한 황후의 모습을 보여주고 있다. / 사진제공=에이엠엔터테인먼트

신민아가 주연을 맡은 '재혼 황후'가 글로벌 시청자들에게 호응을 얻고 있다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

배우 신민아가 '재혼 황후'의 글로벌 흥행을 이끌며 주연 배우로서 존재감을 입증했다. 황후 나비에 역으로 새로운 연기 변신에 나선 그는 작품을 디즈니+ TV쇼 부문 전 세계 1위에 올려놓는 데 힘을 보탰다.글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤(FlixPatrol)에 따르면 '재혼 황후'는 지난 20일 기준 디즈니+ TV쇼 부문 글로벌 종합 1위를 기록했다. 2위와 점수 차를 벌리며 정상에 오른 가운데, 오는 25일 마지막 에피소드 공개를 앞두고 있다.'재혼 황후'는 공개 첫 3일간의 시청 데이터를 기준으로 전 세계 디즈니+ 로컬 오리지널 공개작 가운데 글로벌 최다 시청 1위를 달성한 바 있다. 공개 초반부터 주목받은 작품이 후반부에도 흥행 성과를 이어간 셈이다.신민아는 극 중 동대제국의 황후 나비에 역을 맡았다. '재혼 황후'는 가상의 제국과 황실을 배경으로 한 로맨스 판타지 작품으로, 신민아에게도 새로운 장르적 도전이었다.신민아는 황후의 우아한 모습과 단단한 카리스마를 함께 표현하며 극을 이끌었다. 감정을 쉽게 드러내지 않는 나비에의 성격을 시선과 표정의 미세한 변화로 그려냈고, 차분한 말투와 흐트러짐 없는 자세로 인물의 위엄을 살렸다.나비에는 황제 소비에슈(주지훈 분)와의 관계에서 갈등을 겪으면서도 자신의 감정을 절제하는 인물이다. 신민아는 흔들리는 내면과 겉으로 드러나는 냉철함 사이의 간극을 표현하며 캐릭터의 입체감을 더했다.해외 매체들도 신민아의 연기를 조명했다. 미국 매체 콜라이더, 스크린랜트, 애니메 뉴스 네트워크 등은 신민아가 절제된 표현으로 인물의 감정을 전달하고, 황실의 갈등부터 인물 간 교감까지 소화한 점에 주목했다. 포브스, 버라이어티, 할리우드 리포터, 데드라인 등도 '재혼 황후'를 다뤘다.신민아는 이번 작품에서 기존의 로맨스 연기와는 다른 황후 캐릭터를 선보였다. 감정을 억누르면서도 자신의 선택을 지켜 나가는 나비에의 모습을 통해 극의 중심을 잡았다.디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 오는 25일 마지막 9, 10부를 공개하며 막을 내린다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr