김신영이 수영을 배우고 있는 일상을 공개했다. / 사진=MBC '나 혼자 산다' 캡처

김신영이 옷 셀프 염색에 도전했다. / 사진=MBC '나 혼자 산다' 캡처

방송인 김신영이 수영을 배우기 시작한 지 2주 만에 '걷기반'의 현실을 털어놨다. 수영장에서 혼자 걷는 수준이라고 고백한 그는 서툰 실력에도 포기하지 않고 새로운 도전을 이어갔다.지난 20일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 수영에 도전한 김신영의 일상이 공개됐다. 이날 방송(닐슨코리아 기준)은 수도권 가구 시청률 5.3%, 분당 최고 시청률 6.3%를 기록했다. 2054 시청률은 3.4%로 금요일 전체 프로그램 중 1위에 올랐다.김신영은 그동안 잘하거나 좋아하는 일에 집중해 왔지만, 이번에는 "가장 못하는 걸 시작해 보자"는 생각으로 수영을 배우기 시작했다고 밝혔다. 수영을 배운 지 2주 차라는 그는 자신이 초급반이나 중급반도 아닌 '걷기반'에 속해 있다고 설명했다. 같은 걷기반이라도 수강 기간에 따라 실력 차이가 있다고 덧붙였다.김신영은 "걷기반이라고 해서 같이 걸을 줄 알았는데, 저만 걷더라고요"라며 첫 수업 당시 당황했던 경험을 털어놨다.실제 수영 수업에서도 다른 수강생들이 선생님의 신호에 맞춰 헤엄쳐 나가는 동안 김신영은 물속을 천천히 걸었다. 선생님의 지도에 따라 호흡법을 익히고 발차기를 연습하며 기초부터 차근차근 배워 나갔다. 김신영은 "계속 노력하는 자를 이길 수 있는 건 없다"며 실력이 더디게 늘더라도 꾸준히 도전하겠다는 의지를 내비쳤다.수영을 마치고 집으로 돌아온 뒤에도 김신영의 도전은 계속됐다. 그는 한 달 전부터 준비해 온 '옷 셀프 염색'에 나섰다.변색된 흰옷을 다시 입기 위해 거대한 고무 대야를 준비한 김신영은 직접 염색 작업을 진행했다. 염색물이 가득한 대야를 옮기는 과정에서는 자칫 물을 쏟을 듯한 아찔한 상황이 펼쳐지기도 했다. 김신영은 작업을 마친 뒤 변색됐던 흰옷을 새 옷처럼 탈바꿈시키는 데 성공했다.하루의 마지막은 직접 만든 음식으로 장식했다. 김신영은 감자 과자에 케첩과 소시지, 옥수수, 치즈를 올려 피자를 만들었다. 이어 김치손칼국수까지 준비하며 자신만의 식사 코스를 완성했다.김신영이 선보인 이른바 '피칼코스'는 이날 방송의 '최고의 1분'을 차지했다. 감자 과자로 만든 피자와 김치손칼국수를 연달아 먹는 모습에 전현무는 "처음 들어 봐!"라며 놀랐다. 해당 장면의 분당 최고 시청률은 6.3%를 기록했다.이날 김신영은 익숙하지 않은 수영에 도전하는 모습부터 직접 옷을 염색하고 자신만의 음식을 만들어 먹는 일상까지 공개했다.'나 혼자 산다' 다음 방송에서는 김대호와 던, 소녀시대 유리의 이야기가 공개될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr