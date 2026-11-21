사진 = 프리지아 인스타그램

사진 = 프리지아 인스타그램

사진 = 프리지아 인스타그램

사진 = 프리지아 인스타그램

인플루언서 프리지아가 바비인형 같은 비주얼을 뽐냈다.프리지아는 최근 자신의 인스타그램에 "💖💕💓🌷👛🎀한달기다린 내 부츠야"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 프리지아는 핑크와 그레이가 섞인 카무플라주 패턴의 후드 집업과 짧은 하의를 입고 거울 앞에서 셀카를 찍고 있다. 풍성한 웨이브가 들어간 긴 갈색 머리에 커다란 블랙 선글라스를 착용해 화려한 분위기를 연출했다. 한쪽 다리를 옆으로 뻗은 포즈와 몸에 밀착되는 상의가 늘씬한 실루엣을 돋보이게 한다.이어진 사진에서 프리지아는 건물 외벽 앞 낮은 턱에 앉아 양손으로 긴 머리카락을 쓸어 올리고 있다. 연한 핑크색 타이츠에 실버 장식이 촘촘하게 박힌 핑크색 롱부츠를 매치해 발끝까지 색상을 통일했다. 옆에 놓인 핑크색 미니백까지 어우러지며 사랑스러우면서도 개성 있는 스타일링을 완성했다.또 다른 사진에서 프리지아는 한쪽 다리를 길게 뻗고 상체를 뒤로 기댄 채 카메라를 바라보고 있다. 커다란 선글라스 아래로 고개를 살짝 기울인 모습이 눈길을 끈다. 길게 뻗은 다리를 따라 핑크색 타이츠와 스터드 장식 부츠가 선명하게 드러나며 독특한 패션 감각을 보여준다.마지막 사진에서 프리지아는 패턴이 있는 회색 벽을 배경으로 핑크색 가방을 한 손에 들고 걸음을 내딛는 포즈를 취했다. 허리선을 강조하는 후드 집업과 짧은 하의, 다리에 밀착되는 타이츠가 어우러져 슬림한 비율을 강조했다. 길게 늘어뜨린 웨이브 헤어와 선글라스가 더해져 거리에서도 화보 같은 분위기를 자아냈다.이를 본 팬들은 "진짜 인형바비", "언니 볼 수 있다니 너무 행복해", "너무 예뻐", "세상에서 제일 스타일 좋은 언니", "언니보다 옷 잘 입는 사람 없어", "핑크색 의상 정말 잘 어울려요" 등의 댓글을 달았다.프리지아는 현재 유튜브 채널 'THE 프리지아'와 인스타그램을 통해 패션, 뷰티, 일상 콘텐츠를 선보이며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr